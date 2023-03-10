Новый завод в Челябинске будет выпускать троллейбусы для всей страны

В открытие производства инвестировали более одного миллиарда рублей

Уже в мае этого года на улицы Челябинска планируют выпустить новые и современные троллейбусы местного производства. Полностью низкопольный транспорт будет ездить пока что по маршрутам 12 и 19, которые являются основой троллейбусной сети города и охватывают несколько районов. Производство 20 первых машин почти закончено, скоро проведут их обкатку. Всего в 2023 году Челябинский завод городского электрического транспорта планирует выпустить 168 троллейбусов для регионального центра. Затем производить машины будут для других городов России. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

10 марта в Ленинском районе Челябинска на территории трубопрокатного завода официально открылось новое предприятие. Его всего за восемь месяцев организовал холдинг «Синара — Транспортные Машины» (СТМ, входит в группу «Синара»), вложив 1,2 млрд рублей, в том числе 500 млн рублей — в разработку модели «Синара-6254» и ее сертификацию. Челябинский завод городского электрического транспорта с выходом на проектную мощность будет выпускать ежегодно до 350 троллейбусов. В перспективе на этой же площадке могут начать выпуск электробусов. За полтора года новое предприятие закроет потребность в троллейбусах Челябинска — почти 200 машин. В дальнейшем ЧЗГЭТ будет выпускать транспортные средства для других городов области и России. По оценкам СТМ, ежегодно регионам страны нужно до 1000 новых троллейбусов.

Официальный старт работы нового завода дали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, глава Челябинска Наталья Котова и генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский. Губернатор отметил: он гордится тем, что в Челябинске будут производить современный пассажирский транспорт, который сможет завоевать любовь пассажиров из многих городов России.

«Я очень рад, что мы открыли новое предприятие. Это продукт совместной работы, современное и высокотехнологичное производство. Когда мы приняли решение обновлять общественный транспорт, вопросы по замене троллейбусов встали остро. Проведя анализ, мы поняли, что недостаточно инфраструктуры для нового транспорта, нет депо, старая контактная сеть. Массу проблем нужно было решать на системной основе. Мы общались с группой „Синара“. Пришла идея не просто обновить транспорт, а организовать собственное производство троллейбусов у нас в Челябинске. Я благодарен за поддержку правительству Российской Федерации, Минпромторгу, партнерам из группы „Синара“. Желаю предприятию успехов. Уверен, что челябинские троллейбусы будут появляться на улицах других наших городов»,— комментирует губернатор Алексей Текслер.

Компания «Синара — Городские Транспортные Решения», входящая в группу «Синара», в октябре 2021 года заключила с правительством Челябинской области концессионное соглашение. Средства предоставлены в виде инфраструктурных бюджетных кредитов из федерального бюджета. Документ предусматривает модернизацию всех троллейбусных линий Челябинска и подстанций, строительство нового депо на улице Первой Пятилетки (рядом с трамвайным депо) и реконструкцию старого депо на Свердловском проспекте, обновление парка машин. Работа уже активно идет. Для «Синары» производство колесного городского транспорта — новое направление. Завод взаимодействует с десятками местных поставщиков, развивая региональную кооперацию.

«На индустриальной карте страны появилось новое, очень нужное предприятие по производству городского электрического транспорта. Все объективно сошлось в одной точке — колоссальный промышленный потенциал Челябинской области и компетенции группы „Синара“ по реализации проектов в области городского общественного транспорта. У нас нет другого выхода, кроме как достичь всех запланированных результатов и двигаться дальше. Не за горами время, когда очередь за троллейбусами выстроится из других регионов России. Я бы хотел поблагодарить губернатора Челябинской области и Минпромторг. Без эффективного взаимодействия и заинтересованности власти не было бы этого предприятия»,— сказал генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский.

Челябинский троллейбус будет оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной площадкой для маломобильных горожан, дополнительным освещением, климатическими установками. В салоне будет 37 анатомических сидений с антивандальным покрытием. Общая пассажировместимость составит 90 человек. Среди других особенностей — увеличенная площадь остекления и высота потолка, расширенные дверные проемы и возможность наклона корпуса машины на остановках (книлинг). Троллейбус будет иметь и функцию автономного хода — до 20 километров. Это позволит продлить маршруты в районы, где нет контактной сети, увеличить пассажиропоток и популярность электротранспорта.

«Челябинск — один из немногих городов в регионе, где существует троллейбусное движение. Совместная работа администрации города и правительства Челябинской области по модернизации общественного транспорта уже дает свой результат. Пассажиропоток на электротранспорте растет. Мы уверены, что после запуска новых троллейбусов их популярность увеличится в разы. Электрический транспорт для нас важен, потому что он экологически чистый. Я уверена, что у завода большое будущее, а новые, современные троллейбусы мы увидим на улицах и проспектах многих городов Российской Федерации»,— отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Общая площадь ЧЗГЭТ составляет около 13,5 тыс. квадратных метров. Рабочее пространство делится на несколько технологических участков: заготовительное производство, 14 сборочно-сварочных постов, антикоррозионная обработка каркаса кузова, места сборки, а также диагностический комплекс с испытательным блоком и сдаточным участком. До конца этого года работу на предприятии получат до 400 человек. В дальнейшем возможно увеличение штата до 700 сотрудников. Зарплата высокая. В перспективе, с учетом потребности российских регионов в троллейбусах, может быть расширена и производительность — до 1200 машин ежегодно.

«Благодарю группу „Синара“, которая в очередной раз доказала, что способна реализовывать новые и перспективные инновационные проекты. В дополнение к локомотивам, электричкам и двигателям начинает выпускать троллейбусы. На карте страны появилась новая точка, где сосредоточены компетенции по производству электротранспорта. Это наиболее перспективное, экологически чистое направление. Уверен, что троллейбусы будут востребованы с учетом программ по обновлению транспорта в стране. Со своей стороны мы будем обеспечивать всеми необходимыми мерами поддержки»,— подчеркнул замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов.

Важным моментом является импортозамещение. В новых троллейбусах практически нет иностранных деталей. «Синара» и Минпромторг работают над тем, чтобы полностью заместить импортные комплектующие. Причем — с учетом кооперации между региональными предприятиями.