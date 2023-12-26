В Челябинске приступили к строительству нового троллейбусного депо

Площадка будет удобна для водителей общественного транспорта

В Тракторозаводском районе Челябинска приступили к строительству депо № 1 для обслуживания 40 троллейбусов. О ходе работ рассказали в пресс-службе компании «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» (входит в холдинг «Синара — Транспортные Машины», СТМ).

Депо № 1 — общей площадью 1,6 гектара — строится с нуля. Оно расположено на пересечении улиц Артиллерийской и Первой Пятилетки — рядом с трамвайным депо № 1.

«Завершены работы по нулевому циклу под здание главного производственного корпуса депо. Смонтированы металлоконструкции каркаса здания, выполнена их огнезащита. Выполнен монтаж фасадных сэндвич-панелей. Подготовлены фундаменты и смонтированы металлокаркасы еще двух зданий депо: административно-бытового корпуса и комплекса автоматической мойки», — рассказали в пресс-службе.

На подъезде к депо установили опоры для участка новой контактной сети.

Сейчас рабочие занимаются арматурными работами — устанавливают монолитные конструкции полов. В связи с погодными условиями они используют метод зимнего бетонирования с электропрогревом и дальнейшим укрытием конструкций. Кроме того, завершается монтаж фасадных панелей административно-бытового корпуса и комплекса мойки.

Здание главного корпуса сделают теплым, чтобы сотрудникам было комфортнее диагностировать и ремонтировать подвижной состав.

«Новое депо позволит минимизировать нулевые пробеги. Депо должно находиться поблизости к конечным остановкам, чтобы транспорт выходил с „коротким плечом“ на определенные маршруты. А еще это удобно для водителей, когда троллейбус не нужно отгонять далеко от места начала и завершения маршрута», — добавили в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что троллейбусную сеть в Челябинске модернизируют с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Применение такого механизма одобрила правительственная комиссия по региональному развитию. В рамках проекта группа «Синара», выступающая концессионером, обновит контактную сеть, реконструирует депо и произведет новые троллейбусы.

Напомним, первые десять троллейбусов «Синара-6254» выпустили на линию 19‑го маршрута 1 сентября.