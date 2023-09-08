В Челябинске новые троллейбусы за неделю провезли 50 тыс. пассажиров

На 19-м маршруте до 10 сентября можно проехать бесплатно

10 новых троллейбусов 1 сентября вышли на улицы Челябинска. Машины с автономным ходом, которые производятся на мощностях Челябинского завода городского электрического транспорта, вывели на 19-й маршрут. В компании «Синара — ГТР Челябинск» сообщили, что за неделю новые троллейбусы провезли более 50 тысяч пассажиров.

Машины стартовали ранним утром от разворотного кольца на улице Лесопарковой. На 19-м маршруте «Парк Гагарина — поселок Первоозерный» до 10 сентября они перевозят пассажиров бесплатно.

«За эту неделю мы перевезли более 50 000 пассажиров. Во время работы на линии провели тестирование всех систем в реальных условиях и проанализировали результаты, чтобы поездки стали удобнее», — поделились статистикой и наблюдениями в компании «Синара — ГТР Челябинск».

Кроме новых троллейбусов Челябинск в эти дни пополнился еще и новыми автобусами. Накануне губернатор Алексей Текслер принял 15 новых низкопольных автобусов и два больших автобуса-«гармошки». Транспорт уже вышел на линии. Кроме того, сегодня стало известно, что до конца года в областной центр поставят 40 новых трамваев, 41 вагон уже вывели на маршруты до 1 сентября.