В новых троллейбусах «Синара», которые недавно вышли в рейсы на улицы Челябинска, проезд можно будет оплатить наличными без участия кондуктора. Помимо привычных валидаторов, в салоне установили аппарат по продаже разовых билетов (АПРБ), рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
В новых троллейбусах оплатить проезд можно двумя способами:
банковской, транспортной или социальной через привычные валидаторы, расположенные возле каждой двери.
наличными или социальной картой с доплатой наличными через АПРБ, расположенный за средней дверью.
Чтобы оплатить проезд наличными, на экране АПРБ нужно выбрать базовый тариф и внести купюры или монеты.
При оплате социальной картой с доплатой, нужно сначала приложить карту к валидатору, расположенному слева от АПРБ, а затем на экране АПРБ выбрать льготный тариф и внести деньги.
АПРБ принимает монеты номиналом: 1, 2, 5, 10 рублей и купюры номиналом: 10, 50, 100 рублей.
После оплаты проезда аппарат выдает билет. Если внесенная сумма больше, чем нужно, АПРБ вернет остаток.
Напомним, ранее стало известно, что в следующем году в Челябинске появятся три-четыре новых троллейбусных маршрута, которые свяжут различные районы областного центра с поселком АМЗ.