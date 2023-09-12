В новых челябинских троллейбусах «Синара» установили аппарат для оплаты проезда наличными

Он принимает купюры и монеты, а также выдает сдачу

В новых троллейбусах «Синара», которые недавно вышли в рейсы на улицы Челябинска, проезд можно будет оплатить наличными без участия кондуктора. Помимо привычных валидаторов, в салоне установили аппарат по продаже разовых билетов (АПРБ), рассказали в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

В новых троллейбусах оплатить проезд можно двумя способами:

банковской, транспортной или социальной через привычные валидаторы, расположенные возле каждой двери.

наличными или социальной картой с доплатой наличными через АПРБ, расположенный за средней дверью.

Чтобы оплатить проезд наличными, на экране АПРБ нужно выбрать базовый тариф и внести купюры или монеты.

При оплате социальной картой с доплатой, нужно сначала приложить карту к валидатору, расположенному слева от АПРБ, а затем на экране АПРБ выбрать льготный тариф и внести деньги.

АПРБ принимает монеты номиналом: 1, 2, 5, 10 рублей и купюры номиналом: 10, 50, 100 рублей.

После оплаты проезда аппарат выдает билет. Если внесенная сумма больше, чем нужно, АПРБ вернет остаток.

Напомним, ранее стало известно, что в следующем году в Челябинске появятся три-четыре новых троллейбусных маршрута, которые свяжут различные районы областного центра с поселком АМЗ.