Обоснование проекта челябинского метротрама выполнит московская компания

На работы отводится полгода

Разработкой технико-экономического обоснования проекта создания метротрамвая в Челябинске займется Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3». Эта компания единственная участвовала в конкурентных переговорах, которые проводило хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» (почти полностью принадлежит региональному Минимущества). Комиссия признала заявку московского института соответствующей требованиям. Вскоре с АО «Моспроект-3» заключат контракт. Об этом ИА «Первое областное» рассказал генеральный директор ХП «Конгресс-холл» Виталий Передерий.

Согласно техническому заданию, эксперты «Моспроект-3» изучат имеющуюся документацию, в частности, о пассажиропотоках и активности движения транспорта, технические материалы, данные о социально-экономическом развитии Челябинской агломерации и другое. На месте подрядчик выполнит инженерные изыскания, изучит влияние строительства на здания и сооружения, соберет документы по подключению линии метротрамвая к инженерным сетям, определит ключевые технические характеристики подвижного состава. При разработке обоснования инвестиций компания должна рассмотреть не менее двух вариантов трассы прохождения линий с учетом максимально возможного использования уже построенных сооружений и провести анализ этих вариантов. Кроме того, экспертам предстоит представить прямые эффекты от запуска метротрамвая: экономия времени в пути, рост безопасности движения, снижение вредных выбросов.





Разработать обоснование инвестиций подрядчику нужно в течение 180 календарных дней со дня подписания договора. Виталий Передерий отметил, что работа будет проводиться в сжатые сроки, учитывая масштабность проекта по строительству линии скоростного транспорта. Документацию на согласование направят в Главгосэкспертизу. Там проверят в том числе обоснованность стоимости метротрамвая.



По словам Виталия Передерия, после проведения ТЭО цена создания метротрама может измениться как в меньшую, так и в большую сторону. Однако в проекте заложена предельная сумма — 45 млрд рублей. Как отметил руководитель ХП «Конгресс-холл», средства планируется привлечь в виде федеральной инвестиции. Участие АО «Моспроект-3» в строительстве линии метротрамвая пока что не обсуждалось.

Презентация метротрамвая состоялась во второй половине мая этого года. Ее лично проводил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Запустить новый вид транспорта планируется в 2024 году. В начале июля глава региона представил проект метротрама на «Московском урбанистическом форуме», который проходил в онлайн-формате. Алексей Текслер отметил, что «метро в Челябинске строится с 1980 года, и это „незакрытый гештальт“ для многих челябинцев». Генеральный директор «Моспроект-3» Анна Меркулова на том же мероприятии перечислила плюсы проекта. В частности, она заявила, что «метротрамвай — это уникальное сочетание общественного транспорта, есть высокая провозная способность, при этом такой транспорт может быть легким, современным, привлекательным с экономической точки зрения для регионов и агломераций». Проект метротрамвая поддерживают на федеральном уровне — одобрение высказывали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

АО Институт АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна „Моспроект-3“» был создан в 1961 году. Тогда он назывался «Институт по проектированию внешнего благоустройства и озеленения Москвы». Компания занималась благоустройством Кремля и Красной площади, Дома правительства, Дома приемов МИДа, нескольких парков. Сейчас «Моспроект-3» является дочерней организацией АО «Мосинжпроект», которое относится к департаменту городского имущества Москвы. Компания занимается разработкой проектов жилых комплексов и административных зданий, линий метро и направлений многополосной скоростной магистрали. Кроме того, «Моспроект-3» выполняет проектирование социальных, спортивных и культовых объектов.