Марат Хуснуллин доложил Владимиру Путину о проекте челябинского метро

Южноуральский метрополитен обсуждали на совещании по выполнению послания президента Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин снова заострил внимание на необходимости завершения работ над челябинским метрополитеном. Недостроенная «подземка» стала предметом обсуждения на совещании по реализации отдельных положений послания главы государства 19 мая, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.



По данным пресс-службы, темой совещания у Владимира Путина стало развитие инфраструктуры в регионах России, в том числе транспортных объектов. Напомним, поскольку такие проекты слишком дороги для региональных бюджетов, под их реализацию по предложению губернатора Южного Урала Алексея Текслера разработан новый инструмент финансирования — инфраструктурный кредит.

«Коллеги, мы договорились, что к 2024 году объем проектов, профинансированных за счет инфраструктурных кредитов, должен составить не менее 500 миллиардов рублей. В правительстве уже рассматриваются такие проекты с участием государства и частного бизнеса. Я в послании их называл, как вы помните, — это Северный широтный ход, развитие общественного транспорта в наших городах-миллионниках: в Нижнем Новгороде, в Челябинске, а также в Красноярске. Надо наладить четкое и ритмичное взаимодействие со всеми участниками процесса», — цитирует пресс-служба Владимира Путина.

Конкретно о судьбе челябинского метрополитена президенту доложил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Как сообщало Первое областное информагентство, вице-премьер во время рабочего визита в Челябинск лично спускался в метро, а затем разбирал с Алексеем Текслером варианты судьбы долгостроя.

«Хочу сказать, что мы за эти дни уже очень детально отработали этот проект с Челябинской областью. В Челябинск сам выехал лично, Владимир Владимирович, посмотрел метро, было Ваше поручение по метро разобраться. Его много лет назад начали строить, и стояла развилка: либо сейчас достроить (что очень дорого), либо сейчас его ликвидировать (что тоже дорого, порядка 10 миллиардов). И мы нашли хорошее решение, как использовать часть линии метро для развития трамваев. У нас центральная часть города начинает „работать“, дальше мы выходим наружу и интегрируемся в трамвайную сеть. Это решение нам даст, во-первых, развитие центра города, развитие комплексного развития территории, несколько новых проектов, привлечение инвестиций в жилье, в создание рабочих мест. Проект практически готов, мы его можем запускать, буквально детали дорабатываем», — сообщил Марат Хуснуллин.

Напомним, в результате доработки проекта метро в Челябинске должен появиться новый вид транспорта — метротрамвай.