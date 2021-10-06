В Челябинске трамваям предоставят приоритетный проезд

Проект по внедрению «зеленой волны» реализуют впервые

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска объявил аукцион на оснащение 12 перекрестков города индуктивными петлевыми детекторами транспорта. Устройства помогут оптимизировать дорожное движение и светофорное регулирование для обеспечения приоритетного проезда трамваев. Новая технология позволит увеличить скорость этого вида транспорта на 25%.

Начальная цена контракта составляет 50,68 млн рублей. Деньги предоставят из городского бюджета. Заявки принимают до 12 октября. Аукцион проведут 13 октября, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Индуктивные петлевые детекторы появятся почти на всем проспекте Победы, возле трамвайного депо № 1 и на трамвайном кольце у ТРК «Алмаз». На проспекте Победы, Свердловском проспекте, улицах Каслинской, Труда и Рождественской установят сигнальные столбики, которые будут сообщать водителям условия движения на указанных участках дорог. Горизонтальную разметку для этих же целей нанесут на части улиц Свободы, Карла Маркса, Российской, Труда, Цвиллинга и Кирова, проспекта Победы и Свердловского проспекта. Все работы подрядчику нужно будет провести по 20 декабря этого года.

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров объяснял, как будет работать система «зеленой волны». Под трамвайные пути встроят индукционную петлю, под асфальт — датчики считывания автомобилей. За 100—150 метров до подъезда трамвая устройства его считают и передадут информацию на светофор, который включит нужный сигнал. Как только пассажиры зайдут в вагон, трамваю также включится зеленый свет. Так транспорт сможет меньше стоять на остановках и двигаться по маршруту быстрее.