Решение о строительстве челябинского метро озвучено Владимиру Путину

Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту о региональном развитии

Владимир Путин провел совещание с членами правительства РФ. Участники совещания обсудили основные направления развития регионов и поддержки граждан. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о развитии дорожной сети и внедрении инфраструктурных кредитов. Челябинская область прозвучала в докладе заместителя председателя правительства РФ по обоим направлениям: в Челябинске будет достроено метро, а область стала первым регионом для внедрения инфраструктурных облигаций.

Президент заслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина. Заместитель председателя правительства РФ рассказал, как идет дорожное строительство в регионах. К 2024 году стоит задача отремонтировать 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях. Общий объем финансирования дорожного строительства по всем программам — 300 млрд рублей. Дополнительно из резервного фонда правительства на возвратной основе будет выделено 173 млрд рублей, которые позволят завершить крупные дорожные объекты к концу года.

«План по ремонту и строительству региональных дорог в 2021 году будет перевыполнен. Принято решение по таким сложным проектам, как метро в Нижнем Новгороде — была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску», — рассказал Марат Хуснуллин.

Речь идет о проекте метротрама в Челябинске — интеграции существующего метро и трамвайной городской сети. Проект метротрама представил губернатор Алексей Текслер в мае этого года. На прямой линии президент Владимир Путин озвучил, что проект будет реализован и назвал пути его финансирования. Самый масштабный долгострой Южного Урала будет внедрен за счет средств, выделяемых на инфраструктурное развитие региона.

Об инфраструктурных кредитах речь зашла и на сегодняшнем совещании. Инфраструктурные кредиты и облигации помогут не только увеличить поступления в региональные бюджеты, но и создать комфортную среду для россиян. Программа реструктуризации бюджетных кредитов, выданных в 2020 году, позволит дополнительно привлечь в экономику более 218 млрд рублей. Вице-премьер Марат Хуснуллин доложил, что благодаря инфраструктурным облигациям в Тульской, Тюменской и Челябинской областях будет построен 1 млн кв. метров жилья.

Челябинская область стала первым регионом, где будет использоваться механизм инфраструктурных облигаций. На проект жилого квартала «Белый хутор» планируют направить заем 1,4 млрд рублей под 3,5% годовых.

На эти средства планируется построить школу на 1100 мест и детский сад на 290 мест. Кроме того, построят внутриквартальные сети электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, улично-дорожную сеть, реконструируют котельную и увеличат ее мощность, а также проведут благоустройство и озеленение микрорайона.

Еще два проекта — клубный поселок Твоя Привилегия и новый микрорайон Парковый Премиум, прошедшие в «ДОМ. РФ» предварительный отбор, также начнут реализовываться уже в этом году. В них также будут возведены две школы и два детских сада, внутриквартальные инженерные сети, дороги и благоустроены территории микрорайонов. В клубном поселке Твоя Привилегия уже ведется активное строительство школы.