Мэрия меняет планировку Челябинска ради строительства метротрама

Обновленную документацию вынесут на публичные слушания

Глава Челябинска распорядилась подготовить документацию по планировке территории в рамках реализации проекта метротрама — достройки метрополитена с интеграцией в трамвайную сеть. Обновленный проект планировки и межевания территории затронет Советский, Центральный, Курчатовский, Калининский, Ленинский и Тракторозаводский районы. Распоряжение опубликовано на сайте администрации города.

Также обнародовано задание на выполнение инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических), необходимых для подготовки документации по планировке территории. После согласования всех бумаг администрацией города проведут публичные слушания. Срок не сообщается.





Напомним, что разработкой технико-экономического обоснования проекта создания метротрамвая в Челябинске займется Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3». Эта компания единственная участвовала в конкурентных переговорах, которые проводило хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» (почти полностью принадлежит региональному Минимущества). Столичным экспертам, согласно техзаданию, также нужно будет провести в Челябинске инженерные изыскания.

По словам руководителя ХП Виталия Передерия, после проведения ТЭО цена создания метротрама может измениться как в меньшую, так и в большую сторону. Однако в проекте заложена предельная сумма — 45 млрд рублей. Средства планируется привлечь в виде федеральной инвестиции. Запустить новый вид транспорта планируется в 2024 году.





Презентация метротрамвая состоялась во второй половине мая этого года. Ее лично проводил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Проект поддерживают на федеральном уровне — одобрение высказывали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.