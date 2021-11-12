Компания из Екатеринбурга получит 76 млн рублей на содержание челябинского метро

Работы будут проводить в первой половине 2022 года

Управление капитального строительства администрации Челябинска подвело итоги аукциона на выполнение строительно-монтажных работ на первом пусковом участке первой линии метрополитена между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы». Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 76,88 млн рублей. На конкурс заявки подавали компании из Екатеринбурга «Спецподземстрой» и «Сити Билдинг». Победителем объявили первую организацию, которая уже занималась содержанием метро в прошлом и этом годах. «Сити Билдинг», отметим, и ранее пыталась получить контракт, но не побеждала. «Спецподземстрой» предложил выполнить все работы за 76,5 млн рублей. Средства направят из городского бюджета.

Согласно техническому заданию, подрядчику нужно будет выполнять различные работы в недостроенном челябинском метрополитене с 1 января до 31 мая 2022 года. В частности, компании предстоит проводить первичное нагнетание цементно-песчаного раствора за постоянную обделку туннеля метро. Кроме того, в списке заданий значатся обслуживающие процессы по оборудованию, электроустановкам, освещению горных выработок, откаточным путям, откачке воды, проветриванию выработок, работа маркшейдерской службы и дежурство слесарей. Также подрядчику нужно будет следить за состоянием тоннелепроходческого комплекса «Ловат» и обеспечивать антитеррористическую безопасность объекта.

По данным базы «СБИС», ООО «Спецподземстрой» зарегистрировано в феврале 2015 года в Екатеринбурге. Является членом Гильдии строителей Урала. Чистая прибыль в 2020 году составляла 700 тыс. рублей. Ранее компания выполняла комплекс работ в метрополитене уральской столицы. В Челябинске «Спецподземстрой» занимался обслуживанием подземки в 2020 и 2021 годах.

В ноябре 2020-го Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело внеплановую проверку метрополитена и деятельности подрядчика. Оказалось, что после смены эксплуатанта не была проведена перерегистрация участка в госреестре, а «Спецподземстрой» работал на опасном производственном объекте без оформления лицензии. В марте в компании сообщали, что документ пока что оформляется. В октябре Ростехнадзор выдал организации лицензию на деятельность в челябинском метро.

Отметим, что в мае этого года в южноуральской столице представили проект метротрамвая. На реализацию из федерального бюджета направят 11,5 млрд рублей. Запустить новый вид транспорта планируется в 2024 году.