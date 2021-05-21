Алексей Текслер: «Метротрамвай свяжет воедино все районы Челябинска!»

Через три года челябинские трамваи научатся нырять под землю

21 мая под землю спустились губернатор Алексей Текслер и журналисты. На площадке будущей станции метрополитена «Комсомольская площадь» глава региона лично провел презентацию обновленного проекта метро. Текслер пообещал, что уже через три года челябинский электротранспорт научится нырять на глубину 40 метров и при этом перевозить вдвое больше пассажиров, чем сегодня. Корреспонденты ИА «Первое областное» тоже спустились на площадку под «Комсомолкой».



История челябинского метрополитена насчитывает уже 45 лет: первые разговоры о «подземке» пошли в коридорах власти в 1976 году, когда столица Южного Урала официально была признана городом-миллионником. По советским традициям таким мегаполисам метро полагалось просто по умолчанию. Но только в 1980 году председатель правительства СССР Алексей Косыгин распорядился включить метро в планы ближайших пятилеток. Проектирование затянулось до 1991 года. Стройка стартовала уже после развала Союза, в 1992 году.





По задумке советских проектировщиков челябинское метро должно было связать спальный северо-запад города (проспект Победы) с Комсомольской площадью и ЧТЗ. Логика понятна: как рассказывал Первому областному информагентству заместитель министра транспорта региона Александр Егоров, каждое утро десятки тысяч рабочих тракторного гиганта должны были без помех приезжать на работу, а вечером — отбывать обратно. ЧТЗ с тех пор основательно усох в размерах и численности. А челябинское метро, строительство которого было заморожено несколько лет назад, на сегодня представляет собой 3,3 километра транспортных тоннелей, порядка 8 километров других технических коммуникаций и две недостроенные станции. «Торговый центр» готов на 20 процентов. «Комсомольская площадь» — на 45 процентов. «Торговый центр», кстати, построен почти точно под рекой Миасс — на глубине 40 метров. На содержание всего этого хозяйства из бюджета Челябинска ежегодно уходит до полумиллиарда рублей.

Ситуация несколько лет выглядела подвешенной в воздух. До тех пор, пока президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года вдруг не объявил, что челябинский долгострой необходимо реанимировать и включить в новую транспортную схему.

Сегодня, 21 мая, выяснилось, что тема метро «в верхах» активно муссируется не первый год.

«Для меня лично это был один из серьезных вызовов. Достройка метрополитена — это мечта для многих, но, кроме того, это масштабный инженерный проект. Ведь значительная часть работ уже сделана, и бросить это невозможно. Задача вписать в существующую транспортную схему метрополитен абсолютно обоснована и с транспортной, и с градостроительной точки зрения. О нем все помнят: мы обсуждали тему метрополитена с президентом перед моим назначением на пост врио губернатора, вопрос поднимался в Челябинске на первой же моей пресс-конференции. Даже мой отец, узнав о назначении, первым делом поинтересовался судьбой метро», — вспоминал 21 мая Алексей Текслер.





Новый проект предполагает в дополнение к «Торговому центру» и «Комсомольской площади» строительство двух пересадочных станций в районе площади Революции (по словам Александра Егорова — на пересечении улицы Елькина и проспекта Ленина), 14,4 километра абсолютно новых путей, которые должны влиться в существующую трамвайную сеть. Именно в трамвайную: как сообщало ранее Первое областное информагентство, современный проект, уже поддержанный на федеральном уровне вице-премьером правительства РФ Маратом Хуснуллиным, предусматривает создание в городе нового вида транспорта — метротрамвая, который перемещается и под землей, и по поверхности.

Как рассказал губернатор Текслер, вопрос с подвижным составом для «полуподземного» трамвая решается прямо сейчас: еще полгода назад правительство области провело переговоры с Усть-Катавским вагоностроительным заводом, и на сегодня УКВЗ разрабатывает специально для столицы Южного Урала трехсекционный трамвай. Двухсекционная модель создана уже давно и успешно эксплуатируется в Волгограде (в России метротрамваем может похвастаться только Волгоград, еще этот транспорт в советское время был запущен на Украине, в городе Кривой Рог). Первые челябинские метротрамваи должны выйти на маршрут уже в 2024 году. Специфика трамваев, ныряющих под землю, в том, что верхний токоприемник должен уметь менять высоту. Эта технология на УКВЗ уже отработана.





«Конечно, сроки запуска метро в эксплуатацию могут сдвинуться: проектно-сметная документация разрабатывается прямо сейчас. Но я поставил именно такую задачу — к 2024 году!» — уточнил Алексей Текслер.

Планы по развитию подземно-надземного электротранспорта не ограничиваются ближайшими тремя годами: представленный губернатором проект предполагает работу вплоть до 2030 года. В ближайшей перспективе — сразу три ветки метротрамвая. Красная ветка, по маршруту от улицы Чичерина до улицы Лизы Чайкиной, свяжет «северок» с Ленинским районом. Зеленая пройдет от ЧМЗ до торгового центра «Алмаз» в том же Ленинском. Наконец, синяя, самая короткая, ветка, соединит медгородок в Советском районе и окрестности ЧТЗ.

«Важно, что у Ленинского района появится более плотная связь с другими районами, транспортная независимость появится у района ЧТЗ и поселка Чурилово», — отметил Алексей Текслер.





Губернатор заверил, что перспектива появления метротрамвая не отменяет объявленную Текслером в конце зимы трамвайную реновацию. Наоборот, поскольку новый вид транспорта должен органично влиться в существующую систему, ее необходимо модернизировать. Напомним, уже заключен контракт на поставку 30 современных низкопольных вагонов производства того же УКВЗ. Уже в этом году будут построены 25 обособленных остановочных платформ. В последующем подвижной состав челябинского рельсового электротранспорта будет обновлен полностью, грядет реконструкция 65 процентов путей, модернизация двух трамвайных депо, 22 тяговых подстанций, обособление 95 процентов рельсов. По словам губернатора, по завершении этой работы (и с запуском метротрамвая) пассажиропоток должен вырасти в 2,5 раза. Вдвое — с нынешних максимум 17 километров в час до 35 — вырастет и скорость. Александр Егоров после уточнил, что челябинские трамваи должны будут перевозить до 20 миллионов пассажиров в год. Добавим, аналогичное масштабное обновление ожидает и троллейбусную сеть мегаполиса.





Отдельно глава региона прошелся по финансам. Первоначальный проект метрополитена по нынешним ценам обошелся бы региону в неподъемную сумму — порядка 100 миллиардов рублей. Но «метротрамвайный» вариант и современные технические решения удешевляют его более чем вдвое — до 45—46 миллиардов.

«Метротрамвай свяжет все районы города, планируем достичь совершенно другой мобильности пассажиров в Челябинске на электротранспорте, рассчитываем, что это будет серьезная альтернатива личному автомобилю. Развитие всей сети общественного транспорта, в первую очередь метротрамвая, благоприятно скажется на экологической ситуации в городе, также проект привлечет до 1,5 тысяч рабочих мест, а самое главное — позволит сделать жизнь горожан значительно комфортнее. Это серьезный, якорный проект для всего города», — отметил Алексей Текслер.