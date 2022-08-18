Подрядчик из Москвы построит первую линию метротрамвая в Челябинске

Ветку запустят к 30 декабря 2025 года

В Челябинске сегодня, 18 августа, выбрали подрядчика для проектирования и строительства первой линии скоростного транспорта «Север — Юг». Единственным участником аукциона от заказчика работ — организации «Челябинский метротрамвай» — стала группа компаний «Моспроект-3» из Москвы. Начинается процесс заключения контракта жизненного цикла по начальной цене 49,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Линия «Север — Юг» соединит два района города — Северо-Запад и ЧМЗ с железнодорожным вокзалом. Протяженность ветки составит 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути и два подземных остановочных комплекса (на площади Революции и у Торгового центра) построят в 2022—2025 годах. Линия рассчитана на перевозку 15 тысяч пассажиров в час. Учитывая высокую скорость сообщения, она возьмет на себя значительную часть пассажироперевозок по данным направлениям, разгрузив от транспорта улицы на поверхности земли и улучшив дорожно-транспортную ситуацию в целом, отмечают в Миндортрансе.





«Проект „Метротрамвай“ в Челябинске реализуется точно по графику. Сегодня определился подрядчик, а это значит, наступает фаза активной работы. Метро в городе начали строить еще в 1992 году. Все 30 лет объект недостроя требовал содержания и обслуживания. Считаю, что принято правильное решение и запуск скоростного трамвая необходим для нашего города-миллионника. Это знаменательное событие. Буквально через несколько дней подпишем контракт. Проект комплексный, он подразумевает разработку проектно-сметной документации и само строительство. В октябре-ноябре планируется физически приступить к работе с учетом перебазировки компании, техники, выхода на строительную площадку. Работы будут вестись поэтапно», — поясняет глава Миндортранса региона Алексей Нечаев.

Готовый проект линии подрядчику нужно будет предоставить к 24 мая 2024 года. Построить коридор «Север — Юг» необходимо в один этап к 30 декабря 2025 года.

Проект метротрамвая в Челябинске стал возможен благодаря поручению президента РФ и поддержке правительства РФ. Региону одобрили целевой инфраструктурных бюджетный кредит в размере 73 млрд рублей, 8,2 млрд рублей направят уже в этом году.

«Моспроект-3» занимается разработкой проектов жилых комплексов и административных зданий, линий метро и направлений многополосной скоростной магистрали, выполняет проектирование социальных, спортивных и культовых объектов.



Добавим, что в группу компаний «Моспроект-3» входит одноименный проектный институт. В 2021—2022 годах он разрабатывал технико-экономическое обоснование инвестиций в создание метротрамвая в Челябинске. В июне этого года институт победил в аукционе на поддержание недостроенной первой линии метрополитена — между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы». На работы, которые будут проводиться до 15 ноября 2022 года, направят 78,6 млн рублей.

Генеральный директор «Моспроекта-3» Анна Меркулова на Московском урбанистическом форуме в июле 2021 года перечислила плюсы проекта челябинского метротрамвая. В частности, она заявила, что «метротрамвай — это уникальное сочетание общественного транспорта, есть высокая провозная способность, при этом такой транспорт может быть легким, современным, привлекательным с экономической точки зрения для регионов и агломераций». На мероприятии, которое проходило в онлайн-формате, новый вид городского транспорта представлял губернатор Алексей Текслер. Он отмечал, что «метро в Челябинске строится с 1980 года, и это „незакрытый гештальт“ для многих челябинцев».

