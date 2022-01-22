В центре Челябинска идет подготовка к строительству станции метротрамвая

Специалисты проводят геологическую разведку

Жители Челябинска увидели в центре города спецтехнику, похожую на мобильную установку для бурения. Машины стояли в районе площади Революции, где планируется строительство одной из подземных станций. Корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Миндортранса подтвердили, что геологическую разведку проводят в связи с подготовкой к строительству станции.

«В рамках обоснования инвестиций строительства линии скоростного трамвая (метротрамвая) проводятся изыскания»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, детализированный перечень мероприятий в рамках строительства проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске» утвердили в конце декабря 2021 года. Его стоимость составит почти 73 миллиарда рублей. Подробнее о том, какие работы проведут уже в этом году, читайте в нашем подробном материале.