В Челябинске выбрали подрядчика для содержания метро

Тоннель станет основой для дальнейшего строительства подземки

В Челябинске выбрали подрядчика для поддержания недостроенной первой линии метрополитена — между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы». Аукцион проводило управление капитального строительства городской администрации. Победителем стал научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна «Моспроект-3», входящий в одноименную группу компаний. По данным сайта госзакупок, начальная цена составляла 79 млн рублей. Московский институт получит на работы 78,6 млн рублей — именно столько организация запросила во время аукциона.

«Холдинг успешно прошел открытый конкурсный отбор и будет осуществлять обслуживание выработок челябинского метрополитена. Это частично построенные, но не запущенные в эксплуатацию линии и станции метро. Протяженность выработок составляет порядка 8 км, из которых более 6 км приходится непосредственно на тоннели, также ранее освоены стройплощадки четырех станций и электродепо», — комментирует генеральный директор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова.

В пресс-службе компании отметили, что специалисты займутся обслуживанием системы водоотведения, инженерных систем, оборудования и электроустановок, тоннелепроходческого щита «Ловат». Кроме того, столичные эксперты организуют работу маркшейдерской и слесарной служб, обеспечат транспортную безопасность и охрану на объектах метро. Согласно техзаданию, содержание подземки запланировано на срок с 16 июня по 15 ноября 2022 года.

Добавим, что заявки на участие в аукционе подавали две компании, но одну из них не допустили. Кроме того, на этот конкурс в Челябинское УФАС поступала жалоба от фирмы «Сити Билдинг» из Екатеринбурга. Компания не первый раз пыталась заняться содержанием недостроенного метро. «Сити Билдинг» отозвал свою жалобу, поэтому аукцион смогли завершить.

Институт «Моспроект-3» уже известен в Челябинске. В середине июля прошлого года организация получила право разработать технико-экономическое обоснование проекта создания метротрамвая. Эта компания единственная участвовала в конкурентных переговорах, которые проводило хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» (почти полностью принадлежит региональному Минимущества).

Чуть ранее — в начале июля — во время Московского урбанистического форума, который проходил в онлайн-формате, губернатор Челябинской области Алексей Текслер презентовал проект метротрамвая. Гендиректор «Моспроекта-3» Анна Меркулова на том же мероприятии перечислила плюсы нового вида транспорта. Она заявила, что «метротрамвай — это уникальное сочетание общественного транспорта, есть высокая провозная способность, при этом такой транспорт может быть легким, современным, привлекательным с экономической точки зрения для регионов и агломераций».

Строительство метрополитена в Челябинске началось в 1992 году. Первую ветку планировали запустить в 2000 году, однако этого не произошло. В 2021 году власти региона решили интегрировать линии метро в трамвайную сеть. Существующие подземные тоннели приспособят для движения метротрамвая.

АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна „Моспроект-3“» было создано в 1961 году. Тогда оно называлось Институт по проектированию внешнего благоустройства и озеленения Москвы. Компания занималась благоустройством Кремля и Красной площади, Дома правительства, Дома приемов МИДа, нескольких парков. Сейчас «Моспроект-3» является дочерней организацией АО «Мосинжпроект», которое относится к департаменту городского имущества Москвы. Компания занимается разработкой проектов жилых комплексов и административных зданий, линий метро и направлений многополосной скоростной магистрали. Кроме того, «Моспроект-3» выполняет проектирование социальных, спортивных и культовых объектов.