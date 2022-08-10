49,5 млрд рублей направят на строительство первой линии метротрамвая в Челябинске

Завершить работы планируется к концу 2025 года

В Челябинске объявили торги для поиска подрядчика по разработке проектной документации и строительства линии скоростного транспорта «Север — Юг». Организатором аукциона является АО «Челябинский метротрамвай». Начальная цена составляет 49,5 млрд рублей, сказано на портале госзакупок. Заявки принимают до 16 августа. В тот же день состоятся сами торги.

Проект линии разработают с использованием материалов института «Моспроект-3». Он определял обоснование инвестиций в масштабную стройку. Протяженность линии «Север — Юг» составляет 7,2 километра. Вторая линия метротрамвая называется «Восток — Запад». Ее проектная протяженность — 3,8 километра. Предусмотрено четыре подземных остановочных пункта площадью 7,2—7,7 тыс. квадратных метров и один пересадочный между линиями.

«Ширина подземных пешеходных переходов должна составлять не менее 6 м без учета отделки стен, ширина лестниц — не менее 4 м. Высоту потолков на пути движения пассажиров выполнить не менее 2,5 м. По всей длине пешеходных переходов предусмотреть устройство подвесных потолков с возможностью прокладки за ними инженерных коммуникаций. Предусмотреть круглосуточный режим работы пешеходных переходов. Ширина платформ на пути движения пассажиров должна составлять не более 12 м для островных платформ и не более 6,2 м для береговых платформ», — отмечается в конкурсной документации.





В текущем году на проектные работы направят 1,048 млрд рублей, в 2023-м и 2024-м — по 768 млн рублей. На строительство линии в 2022 году предусмотрено 7,2 млрд рублей, в 2023-м — 21,3 млрд, в 2024-м — 17,09 млрд, а в 2025-м — 7,4 млрд рублей.



Готовый проект линии подрядчику нужно будет подготовить к 24 мая 2024 года. Построить коридор «Север — Юг» необходимо в один этап к 30 декабря 2025 года.

Напомним, в начале августа Минстрой РФ утвердил распределение инфраструктурных бюджетных кредитов регионам. Челябинская область, как и планировалось, получит на метротрамвай 73 млрд рублей.