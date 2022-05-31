На строительство метротрамвая в Челябинске в 2022 году направят 8 млрд рублей

Еще более 2 млрд рублей предоставят муниципалитетам для покрытия кредитов

Челябинская область получила из федерального бюджета льготные средства на строительство метротрамвая и погашение коммерческих долгов муниципалитетов. Деньги учтены в бюджете 2022 года с одобрения депутатов Законодательного собрания, сообщает пресс-служба регионального министерства финансов.

В своем докладе перед парламентариями министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын отметил, что внести изменения в бюджет нужно для корректировки его параметров с учетом привлечения льготных кредитов, а также для уточнения отдельных направлений расходов.

По словам главы Минфина региона, одобрено увеличение общего объема расходов 2022 года на 8,28 млрд рублей. Эти средства направят на реализацию проекта метротрамвая с интеграцией его в трамвайную сеть.

В проекте закона о поправках в бюджет Челябинской области сказано, что на 2023 год одобрено финансирование строительства метротрама в размере 25,7 млрд рублей, на 2024 год — 20,7 млрд рублей.

Напомним, что в апреле полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев сообщил, что власти не отказываются от проекта строительства метротрамвая в Челябинске. В марте вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в Челябинске продолжится строительство метротрама, но проект может быть завершен «с определенными подвижками». Потребуется время для импортозамещения некоторых компонентов. В детализированном перечне мероприятий, который правительство Челябинской области утвердило в конце 2021 года, значится общая сумма всех расходов — 72,9 млрд рублей.

Кроме того, муниципалитетам предоставят бюджетные кредиты в сумме 2,33 млрд рублей для покрытия коммерческих заимствований, появившихся до 1 января 2022 года. Для погашения долгов регион получил льготные займы из федерального бюджета.

«Привлекаемые средства выделены по поручению президента для поддержки региональных и местных бюджетов в условиях санкций. Деньги будут направлены на погашение более дорогих коммерческих займов, выплата которых в сложившейся ситуации может стать для территорий обременительной. При этом действующее законодательство не позволяет направлять средства напрямую с федерального на муниципальный уровень. Поэтому деньги сначала поступают и учитываются в региональном бюджете», — уточняет Андрей Пшеницын.

С учетом изменений доходы бюджета Челябинской области в 2022 году составят 220 млрд 753,4 млн рублей, расходы — 266 млрд 853,1 млн рублей. Дефицит будет на уровне 46 млрд 99,7 млн рублей, но он в полном объеме покрывается остатками средств областного бюджета 2021 года, а также льготными бюджетными кредитами.