Проектировщик моста на улице Энгельса судится с администрацией Челябинска

Из-за спора строительство путепровода сдвинется

Компания «УралДорПроект», спроектировавшая мост на улице Энгельса в Челябинске, подала иск в Арбитражный суд Челябинской области. Организация требует расторгнуть контракт с комитетом дорожного хозяйства городской администрации от 13 декабря 2021 года. Кроме того, компания настаивает на взыскании 13 млн рублей за частично выполненные работы. Информация об этом опубликована в картотеке арбитража.

Руководитель «УралДорПроекта» подтвердил ИА «Первое областное» претензии к администрации города, но отказался дать развернутый комментарий. В пресс-службе мэрии Челябинска предоставили пояснения по спору. Там рассказали, что по контракту компания разработала документацию по планировке территории и провела инженерно-геологические, геодезические, экологические, гидрологические изыскания. Но это не все, что следовало сделать.

«Срок выполнения работ по контракту — до 20 марта 2023 года. При этом условиями не предусмотрена частичная приемка и оплата фактически выполненных работ до получения положительного заключения государственной экспертизы разработанной проектной документации. Подрядной организацией до настоящего времени обязательства по заключенному контракту в полном объеме не исполнены. В настоящее время работы по проектированию ООО „УралДорПроект“ не ведутся»,— сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Если все-таки контракт на проектирование нового челябинского моста расторгнут по решению суда, комитет дорожного хозяйства проведет новый аукцион, чтобы выбрать подрядчика. В любом случае конфликт «УралДорПроекта» и администрации города повлияет на сроки строительства путепровода, заявили в мэрии. Изначально возведение моста планировали на 2024—2025 годы. Заседание суда по этому делу назначено на 15 мая.

Добавим, что аукцион по выбору проектировщика моста в 2021 году проводили дважды. Первые торги аннулировали по решению УФАС и жалобе компании «УралДорПроект». В повторном конкурсе победила именно это фирма, а участников всего было девять. С «УралДорПроектом» заключали контракт на 30 млн рублей.





Согласно проекту, разработанному «УралДорПроектом», мост между улицами Энгельса и Краснознаменной будет иметь ширину чуть более 39 метров и длину 156 метров. Планируются четыре полосы движения шириной 18 метров и разделительная линия шириной 7,5 метра, которую в перспективе можно использовать под трамвайное движение. По бокам обустроят пешеходные и велосипедные дорожки. Предусмотрены лестничные подъемы и спуски от жилого комплекса «Западный луч», здания «УСТЭК-Челябинск», гаражей, а также со стороны улицы Братьев Кашириных. Не забудут и про комфорт для маломобильных граждан. Под путепроводом будет полноценный проход, подобный тому, что есть под мостом на Свердловском проспекте.

Отметим, что мост между улицами Энгельса и Краснознаменной значился в Генеральном плане Челябинска с 1960-х годов. В 2012 году от идеи строительства отказались. В 2019 году предлагали соорудить в том месте платный мост. В 2021 году к вопросу вернулись, потому что на северо-западе города идет активная застройка. Еще один подъездной путь к новым микрорайонам крайне необходим.





По данным базы «СБИС», ООО «УралДорПроект» зарегистрировано в Челябинске в июне 2016 года. Основное направление работы — деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Владельцем с декабря 2021 года являются Валентин Шух из Москвы, директор — Валентина Горбулина из Башкортостана.

Чистая прибыль организации в 2021 году составляла 200 тыс. рублей, снизившись с 52,8 млн рублей в 2020-м. Компания участвовала в 74 аукционах, а победила в 56 из них. Общая сумма заключенных контрактов составляет 407 млн рублей. Ранее «УралДорПроект» разрабатывал проекты набережной возле Концертного зала имени С. С. Прокофьева (концепцию подарили Челябинску), набережной у Исторического музея Южного Урала и реконструкции моста в Металлургическом районе в сторону аэропорта.