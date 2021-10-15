В Челябинске строители смонтировали каркас Ленинградского моста

Подрядчик выполняет работы с опережением сроков строительства на два месяца

В пятницу, 15 октября, глава города Наталья Котова с рабочим визитом посетила стройплощадку на Ленинградском мосту. Там подрядчик идет с опережением графика на два месяца. Стоимость объекта — порядка миллиарда рублей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Уже освоены те средства, которые были предусмотрены на этот год, и порядка 100 миллионов рублей подрядчик направил из своих оборотных средств. Цель, которая перед ним поставлена, — это максимально быстро, к маю, закончить весь объем строительно-монтажных работ, чтобы исключить уже те затруднения, которые сейчас испытывают челябинцы при движении, особенно в часы пик. Если получится запустить движение раньше, то мы будем очень благодарны подрядчику», — прокомментировала Наталья Котова.

Напомним, движение по новому путепроводу планируют открыть в середине июля 2022 года. Строительство моста ведет АО «Уралмостострой», филиал «Мостоотряд № 16». Работы проводятся только в дневное время, потому что объект находится рядом с жилыми домами.

Также в ходе рабочей поездки глава города посетила микрорайон Чурилово, где на год раньше срока подрядчик завершил строительство дороги по улице Конструктора Духова.

Протяженность отремонтированной улицы — 1300 метров. По контракту ее сдача была намечена на август следующего года, но мэрия договорилась с подрядчиком, который за счет своих оборотных средств выполнил полный объем работ в текущем году. Стоимость объекта составила 191 миллион рублей. Помимо этого, в Чурилово появилось семь новых остановок, высадили около 500 деревьев. Также по Конструктора Духова обустроили ливневую канализацию.

«Остаются некоторые нюансы, которые должны связать между собой школу и общественное пространство. Я дала поручение, чтобы подумали, как сделать: в рамках инициативного бюджетирования на следующий год или за счет подрядчика в этом году», — резюмировала Наталья Котова.

Напомним, дорога к школе была важным вопросом для местных жителей. Весной в новую школу детям приходилось идти в резиновых сапогах. Об этом челябинцы рассказали губернатору, когда он объявил о начале дорожных работ в регионе и попросил жителей рассказать о «болевых точках».