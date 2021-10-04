В Челябинске утвердили место строительства нового здания Центрального районного суда

Объект планируется сдать через три-четыре года

Рядом с Челябинским областным аэроклубом ДОСААФ России и фитнес-клубом «Олимп» построят здание для Центрального районного суда со встроенной автостоянкой на 80 машино-мест. Объект разместится на перекрестке улицы Братьев Кашириных и Свердловского проспекта. Постановление администрации Челябинска, где говорится об утверждении проекта, опубликовано на сайте мэрии.

Согласно представленным данным, точные параметры здания еще не определены. Общая площадь может быть 7200 или 8560 кв. м (5280 или 6160 кв. м административных помещений). Высота — 6 или 7 этажей. При этом у здания может быть подземный этаж. Под парковку предусмотрено 1920 кв. м или 2400 кв. м. Озеленение проведут на 0,09 га. Всего под застройку выделили участок площадью 0,6 га.





О том, что на берегу реки Миасс постоят здание для районного суда, стало известно в марте этого года. Проект анонсировала мэр Челябинска Наталья Котова на заседании гордумы. Неподалеку расположится здание для Арбитражного суда Челябинской области. Объекты будут сданы в 2024–2025 годах.

Центральный районный суд с 1991 года находится по адресу: улица Коммуны, 87. Первоначально инстанция размещалась на первом этаже в двухэтажном доме № 22 по улице Свободы.

Расходы на строительство нового здания должны включить в целевую программу «Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы», сообщала пресс-секретарь Челябинского областного суда Евгения Нациевская (областной суд курирует работу районных инстанций).