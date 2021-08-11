Здание для налоговой службы в Челябинске построит московская компания

Объект возведут на перекрестке улиц Труда и Энгельса

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» (создана правительством РФ) подвела итоги аукциона по строительству административного здания для управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области. Начальная цена составляла 1,23 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Прошедший аукцион был вторым. Первый отменили по решению ФАС России. В июне надзорное ведомство признало обоснованной жалобу компании «СК Интег» из Екатеринбурга на положения конкурсной документации. В частности, фирма указывала на некорректные принципы оценки заявок и непропорциональный порядок присвоения баллов. После внесения изменений аукцион объявили повторно.

На конкурс заявились две московские компании — ООО «АМДтехнологии» и ООО «Сибиряк». Первая организация предложила построить здание за 1,22 млрд рублей, вторая — за 1,21 млрд рублей. Победителем признали компанию «Сибиряк».





Восьмиэтажное здание с подземной парковкой для регионального управления Федеральной налоговой службы построят на перекрестке улиц Труда и Энгельса в Челябинске. Согласно техническому заданию, застройщику нужно возвести объект общей площадью 15 тыс. кв. м. В нем смогут работать 800 сотрудников налоговой службы. На первом этаже планируется обустроить операционный зал с 22 окнами, на восьмом — конференц-зал на 200 мест. Завершить строительство подрядчик должен в течение 18 месяцев.

Как ранее сообщали ИА «Первое областное» в пресс-службе УФНС России по Челябинской области, средства на строительство здания направлены в рамках выполнения федеральной адресной инвестиционной программы России. Какие именно структуры налоговой службы будут размещаться в новом объекте, пока неизвестно.

По данным базы «СБИС», ООО «Сибиряк» создано в Москве в 2012 году. Основная сфера деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. В 2020 году чистая прибыль компании составила 19,5 млн рублей. «Сибиряк» участвовал в 113 торгах, победив в 51 из них. Общая сумма контрактов составляет 5,2 млрд рублей. Среди крупных подрядов 2021 года — ремонт трех больниц (Химкинской областной, Рошальской городской и Павлово-Посадской центральной районной) суммарно за 548 млн рублей.