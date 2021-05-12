Арбитражный суд Челябинской области заключил контракт по итогам закрытого конкурса на разработку проекта для строительства нового здания. Договор на 40 млн рублей подписали с Российским институтом градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва), сообщает пресс-служба суда.
Возведение нового здания общей площадью 14,8 тыс. кв. м стало возможным благодаря включению проекта в федеральную целевую программу «Развитие судебной системы России на 2013—2024 годы».
Как пояснили в арбитражном суде, старое здание не соответствует требованиям современных стандартов. В нем отсутствует необходимое количество залов, поэтому заседания проводятся в служебных кабинетах судей. В существующих условиях нет возможности разделить здание суда на общественные и служебные функциональные зоны. Количество и площадь помещений не достаточны для размещения судей и работников аппарата суда, хранения и обработки документов. В суде нет столовой, помещений для ожидания, недостаточно туалетов и лифтов. Также посетителям и сотрудникам негде парковаться.
Строительство планируется на земельном участке, предоставленном администрацией Челябинска на берегу реки Миасс на пересечении улиц Братьев Кашириных и Краснознаменной. Рядом также разместится Центральный районный суд Челябинска. На прилегающем участке построят новый мост через реку Миасс. Он соединит улицы Энгельса и Краснознаменную в районе торгового комплекса «Лента».
Сейчас Арбитражный суд области располагается в самом центре Челябинска, в здании на улице Воровского, 2.
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