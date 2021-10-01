В Челябинской области отремонтировали мост через реку Синара

Работы завершили на три месяца раньше срока

В Челябинской области завершили капитальный ремонт моста через реку Синара в Каслинском районе. Мост построен в 1965, в последние годы левая часть сооружения не эксплуатировалась из-за ветхого состояния. В этом сезоне дорожное полотно на мосту расширили с 9,8 до 12,9 м, и сейчас обе стороны открыли для проезда транспорта.



Мостом занималась подведомственное Росавтодору управление дорог «Южный Урал». В рамках ремонта усилили опоры, заменили балки пролетных строений и заменили мостовое полотно — теперь на мосту асфальтобетонное покрытие с износостойким верхним слоем. Кроме того, рабочие установили систему очистных сооружений для стоков. Вода с моста сначала будет проходить по подвесному фасадному лотку в систему фильтрации, и очищенная попадать в реку.

Вопрос о ремонте моста встал особенно остро в связи с тем, что трассу, соединяющую Екатеринбург и Челябинск, расширяют до четырех полос. Трасса проходит через мост, и поэтому необходимо было увеличить его пропускную способность. Работы по капремонту удалось завершить на три месяца раньше срока.