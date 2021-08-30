УФАС отменило аукцион на проектирование нового моста в Челябинске

Нарушения нашли в действиях заказчика и в конкурсной документации

Челябинское УФАС рассмотрело жалобу компании «УралДорПроект» на действия конкурсной комиссии при проведении аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового моста в южноуральской столице. Объект планируют возвести через реку Миасс между улицами Энгельса и Краснознаменной. Фирма утверждала, что неправомерно получила ноль баллов по одному из критериев — «по причине предоставления сведений не в полном объеме».

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе УФАС, при рассмотрении жалобы установлены нарушения конкурсной комиссией требований к содержанию протоколов, составленных в ходе проведения закупки.

«При проведении внеплановой проверки при рассмотрении жалобы выявлены нарушения в действиях заказчика, выразившиеся в установлении значения по критерию „качество услуг“, не способствующего выявлению лучшего предложения, поскольку данный критерий отражает обязательные условия исполнения контракта (составление пояснительной записки к разрабатываемой проектно-сметной документации, являющейся объектом закупки). Также антимонопольным органом выявлено наличие формулировок в конкурсной документации, носящих необъективный характер, что привело к непрозрачности оценки заявок участников конкурса. Комиссией принято решение о выдаче предписания об отмене закупки», — прокомментировали ИА «Первое областное» в пресс-службе УФАС.

Аукцион проводил комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. Победителем была объявлена «Проектно-строительная компания КамаМост» из Перми. Она снижала цену контракта с начальных 32,2 млн рублей до 30,6 млн рублей. «УралДорПроект» предлагал выполнить работы за 29,7 млн рублей. По итогам рассмотрения заявки компания стала четвертой.