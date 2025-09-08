Челябинский троллейбус проходит обкатку на улицах столицы Мордовии

Тест-драйв рассчитан на 60 дней

Челябинский троллейбус «Синара-6254» отправился покорять улицы столицы Мордовии. На днях он прибыл в Саранск, где будет проходить тест-драйв в течение 60 дней, сообщает пресс-служба СТМ.

Саранск стал шестым городом РФ в масштабной программе от компании «Синара — городские машины» по испытанию российского электротранспорта. Ранее троллейбус успешно показал себя в Туле и Нижнем Новгороде, а в Краснодаре и Оренбурге испытания еще продолжаются.

Челябинский троллейбус имеет автономный ход до 40 километров и может курсировать на участках без контактной сети. Его вместимость составляет до 90 пассажиров. В салоне есть климат-контроль, USB-порты, видеонаблюдение. Для пассажиров предназначены удобные сиденья, низкий пол. Предусмотрена функция для удобной посадки и высадки маломобильных граждан.

«Тест-драйв будет проходить в течение 60 дней. Оценим надежность и удобство электротранспорта челябинского производства. Мнение горожан здесь нам очень важно», — уточнил в своем ТГ-канале глава Саранска Владимир Быков.

Напомним, машины «Синара» уже полноценно работают в Челябинске, Ярославле, Миассе, Калининграде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В июле троллейбус отправили на тестирование в Краснодар, а в августе в Оренбург. В августе же производство машин представили министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову.