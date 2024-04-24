Челябинский водитель рассказала, почему в красных троллейбусах не падают пассажиры

Продолжаем рубрику к 15-летию ИА «Первое областное»

Одно из заметных событий 2023 года — появление на улицах Челябинска непривычных ярко-красных троллейбусов с приятными глазу очертаниями и плавным ходом. И взялись они не откуда-нибудь — родились прямо здесь, на площадке нового Челябинского завода городского электрического транспорта, где Группа Синара организовала производство современных машин. О том, как восприняли инновационный транспорт его непосредственные пользователи, водители и пассажиры, — в материале ИА «Первое областное».

Как рассказывает водитель-наставник проекта «Челябинский троллейбус» Антонина Серебрякова, тем, кто решился перейти на работу на новых машинах, пришлось пройти переобучение.

«Машины же совсем другие, везде электроника. Трое водителей ездили обучаться на сам завод, им все объяснял-показывал непосредственно конструктор, а в 20-х числах августа, нам привезли машины в депо, и мы осваивали их на месте, обкатывали как стажеры. Было не просто интересно, а даже какой-то азарт, столько эмоций. В старых троллейбусах вообще все не так. А тут — очень много электроники, датчики везде, камеры, в которые видно все абсолютно, зеркала джойстиком настраиваются, не надо бегать-скакать, система „антизажим“ — это такая прелесть!» — Антонина и сегодня, спустя уже почти год работы, восхищается машинами.

И с удовольствием демонстрирует все замечательные функции: кнопку, которая позволяет опустить штанги токоприемников (в просторечии «рога». — Прим. автора), не выходя из кабины.

«Это такая штука классная! И где, допустим, простые троллейбусы не могут пройти, нам намного проще. Например, неисправность контактной сети, нет напряжения, какое-то ДТП — у нас в этом плане огромный плюс: беспрепятственно оттянули штанги и на автономном ходу прошли. И да, раз мы имеем автономный ход, у нас есть обязательство совершать все запланированные рейсы, всегда быть на маршруте», — рассказывает Антонина Серебрякова.

Пассажиры тоже довольны новыми троллейбусами: идут тихо, плавно и, кажется, будто они безопаснее. Не кажется, говорят водители:

«Продумано все абсолютно. Плавный ход, плавный разгон и торможение. Даже в экстренной ситуации — всякое же на дороге бывает, кто-то может и подрезать, ты давишь на педаль, но торможения резкого нет, то есть пассажиры у нас уже не падают. Система „антизажим“ — очень хорошее новшество. Она находится в дверях, с обеих сторон. То есть если пассажир пытается вскочить в последний момент, только он поставил ногу — двери откроются автоматически. Сработает и со стороны салона: как у нас бывает — задремал, задумался, захотел выскочить, когда двери уже закрываются... В новых троллейбусах не зажмет», — улыбается Антонина.

Камеры — хорошая штука, добавляет она. А у красных троллейбусов их — для контроля водителей, для безопасности пассажиров и для сохранности подвижного состава — целых девять, в том числе на штангах («рогах»!), на каждой двери и в кабине водителя. «Все очень удобно, пассажиры заходят, и водитель видит, что в салоне происходит, кто оплатил проезд, а кто — «забыл».

Добавим, новые троллейбусы учитывают также потребности пожилых пассажиров, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Обычно водитель сам видит, есть ли на остановке пассажиры особых категорий, и реагирует: правая сторона кузова опускается — чтобы пожилые могли без труда войти. Также у средней двери есть кнопка вызова для инвалидов на колясках. Услышав сигнал, водитель выйдет, вручную опустит аппарель и поможет войти, спросит остановку и, соответственно, поможет потом выйти», — рассказывает Антонина.

Для водителя тоже предусмотрены удобства. В кабине регулируется абсолютно все — под любой рост и комплекцию. Хочешь руль? — Пожалуйста. Есть пневматическая кнопка — называется «угол руля»: поднять-опустить, можно притянуть к себе. Регулируется водительское кресло — и не просто по высоте вверх-вниз, но и вперед-назад, плюс оно зимой подогревается, и важно, что не только в области сиденья, но и спинки кресла — сплошное удовольствие.

По словам Антонины Серебряковой, ни один из тех водителей, что перешел в новое предприятие, не пожалел о своем выборе, а те, кто пока управляет старыми машинами, с нетерпением ждут, когда «Синара» построит 168 троллейбусов и выведет их на все маршруты Челябинска.

«Идут с удовольствием, немаленькая группа следующая должна быть, я слышала, что некоторые водители даже с автобусов перешли. Все готовы переучиваться. Водителям со стажем не так и сложно. Но научат и с нуля — у предприятия есть специальный учебный комбинат. А коллектив у нас сложился отличный: очень дружный, все отзывчивые, улыбчивые — что бы в таком и не поработать!»