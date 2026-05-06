В Челябинске судят трех подростков, насмерть забивших мужчину на улице

Пьяная компания напала на молодого человека февральской ночью в поселке Локомотивном

В Челябинске завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении трех подростков. Парни от 14 до 16 лет забили насмерть жителя поселка Локомотивного в пьяной ссоре, передает коррепсондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Жестокое преступление было совершено в ночь на 21 февраля 2026 года. Как установили следователи, мотивом для расправы послужили внезапно возникшие личные неприязненные отношения. Пьяные парни жестоко избили 31-летнего мужчину, нанеся множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Благодаря оперативной работе сотрудников регионального управления СК России и отдела полиции «Советский» УМВД России по городу Челябинску преступление было раскрыто в кратчайшие сроки, все трое фигурантов задержаны. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В отношении двоих обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Третий фигурант, которому на момент преступления было 14 лет, помещен под домашний арест.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.