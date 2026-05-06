В Челябинской области перед Днем Победы к ветеранам приезжают с концертом на дом

Песни военных лет звучат для них во дворах и скверах

В преддверии 9 Мая в регионе проходят адресные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда. Представители власти, депутаты, социальные работники и творческий коллектив — ансамбль духовной и светской музыки «Октоих» — навещают героев на дому и проводят выездные концерты во дворах жилых домов, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.





Для ветеранов организовали камерные программы с песнями военных лет.

«Многие ветераны в силу преклонного возраста не смогут участвовать в торжественных мероприятиях. В этих случаях нужно организовать поздравления на дому», — подчеркнул важность такого внимания губернатор Алексей Текслер.

Одной из первых поздравления приняла Ольга Тимофеевна Богданова, жительница блокадного Ленинграда. До 1942 года семья находилась в осажденном городе, затем их эвакуировали в Челябинск.





После войны Ольга Тимофеевна работала врачом-педиатром в детской больнице № 1, преподавала в Челябинском медицинском институте, трудилась врачом в школе № 48. Она награждена медалью «Жителю блокадного Ленинграда» и юбилейными медалями. Вместе с супругом Виталием Николаевичем они прожили 69 лет, воспитали троих детей.

«Спасибо, что не забываете нас. Такие встречи очень согревают сердце», — сказала Ольга Тимофеевна.

Поздравления также принимала Мария Васильевна Бухарова, труженица тыла.





Она родилась в Тамбовской области. С 11 лет наравне со взрослыми работала в полях: собирала зерно и сено, сопровождала обозы с продовольствием, пасла поросят. За день проходила более 25 километров, возвращаясь с мешком зерна весом до 8 килограммов. Отец и брат Марии Васильевны погибли на фронте под Кенигсбергом за месяц до окончания войны. После войны она работала наборщицей в типографии, продавцом, затем помогала пожилым людям в соцслужбе. В 2004 году после смерти супруга дочка перевезла ее в Челябинск. Мария Васильевна имеет звание «Ветеран труда», награждена медалью «За доблестный труд».

«Очень приятно такое внимание. Когда приходят с добром, с песнями, сразу и настроение другое», — отметила она.





Слова благодарности прозвучали и от Николая Ивановича Лаушкина, жителя блокадного Ленинграда.





Когда началась война, его отправили в лагерь в Ленинградской области, а затем вернули в город. С октября 1941 года он жил в детском доме. Детдомовцы получали 125 граммов блокадного хлеба, в супе плавали 2–3 зернышка перловки, соли не было, воду пили по минимуму. Мальчишки жарили на костре собранные на улице косточки. Многие умирали от голода, трупы перевозили на саночках. Весной 1942 года детей эвакуировали по Ладожскому озеру.

После службы на флоте Николай Иванович в 1956 году приехал в Челябинск и более 50 лет проработал на Челябинском металлургическом комбинате — от подручного сталевара до мастера. Он награжден почетными знаками в честь освобождения Ленинграда, юбилейными медалями и медалью «Ветеран труда». Вместе с супругой они прожили 69 лет, награждены знаком отличия «Семейное счастье».





«Главное — чтобы помнили. Пока есть память, жива и правда о той войне», — подчеркнул Николай Иванович.

Адресные поздравления — это не только дань уважения поколению победителей, но и важное свидетельство преемственности исторической памяти.





В преддверии 9 Мая памятные и праздничные мероприятия продолжаются в Челябинске и других муниципалитетах региона. В центре внимания остаются ветераны, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда — те, кто внес неоценимый вклад в Победу и восстановление страны.