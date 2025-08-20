Челябинский троллейбус «Синара» отправился в Оренбург

На первом этапе машину ждет тестовая обкатка, а местных водителей — повышение квалификации

Новинка челябинского завода «Синара — Транспортные машины» троллейбус «Синара-6254» отправился покорять Оренбург.

На первом этапе специалисты «СТМ» проведут пусконаладочные работы и обучат местных водителей всем тонкостям управления современной машиной. После успешного тестирования «Синара» вместимостью до 90 человек выйдет на городские маршруты.

На предприятии напомнили о том, чем умный троллейбус может порадовать пассажиров. Это до 40 км автономного хода, система книлинга, благодаря которой легко садиться и выходить, удобные кресла, аппарель для маломобильных пассажиров, USB-разъемы для зарядки телефонов на ходу.

Особые требования — к безопасности. В троллейбусах «Синара» за маршрутом следит ГЛОНАСС, встроена система автоматического пожаротушения, а двери оборудованы защитой от защемления. Водителю помогают в работе такие умные фишки, как видеонаблюдение, автоинформирование и многое другое.

Напомним, машины «Синара» уже полноценно работают в Челябинске, Ярославле, Миассе, Калининграде, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. В июле троллейбус отправили на тестирование в Краснодар. В текущем году Оренбург станет пятым городом, где проходят тестирование челябинские троллейбусы.