Миасс получил вторую партию новых троллейбусов

Сейчас их готовят к выходу на рейсы

Сегодня, 17 декабря, в Миасс прибыли пять низкопольных троллейбусов «Синара-6254» в синем цвете. Это вторая партия нового общественного транспорта. Сейчас машины готовят к выходу в город, сообщили в пресс-службе Миндортранса Челябинской области.

«Пассажирские машины оборудованы комплексом приборов для комфортной и безопасной езды. В них предусмотрены системы автоинформирования, автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и видеозаписи, навигации ГЛОНАСС», — сказали в пресс-службе.

В салоне предусмотрен низкий уровень пола и климат-контроль. Пассажиры могут воспользоваться Wi-Fi, USB-зарядками. Маломобильные люди могут сесть в транспорт при помощи откидной панели.

«Активное обновление общественного транспорта в регионе, в том числе в Миассе, происходит во многом благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера и средствам из областного бюджета», — добавили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе администрации Миасса, в январе эти троллейбусы сменят устаревшие на маршрутах № 3 «Вокзал — Машгородок» и № 4 «Вокзал — п. Строителей».

Напомним, новые троллейбусы начали курсировать в Миассе в сентябре. Машины появились в городе по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера в рамках программы обновления общественного транспорта региона.

Отметим, Алексей Текслер во время прямой линии рассказал о ходе транспортной реформы на Южном Урале. В Челябинске на линии выйдут еще 98 троллейбусов.