В Челябинской области власти и профсоюзы готовят новые совместные решения

Губернатор дал несколько поручений на встрече с лидерами движения

В Челябинской области прошла встреча губернатора с лидерами профсоюзного движения. Алексей Текслер и представители Федерации профсоюзов обсудили защиту трудовых прав жителей, поддержку семей участников спецоперации и новые совместные проекты.

Глава региона поблагодарил профсоюзы за плодотворную работу. Алексей Текслер отметил: без их участия не обойтись в помощи вернувшимся бойцам. Сейчас для ветеранов боевых действий действует свыше ста мер поддержки. Им помогают трудоустроиться, пройти бесплатное переобучение, получить жилье. Наставничество коллег и внимание руководителей предприятий тоже крайне важны.





Губернатор назвал два главных момента, которые нужно держать на контроле.

«Продолжаем отслеживать ситуацию в экономике, она непростая. В этих условиях считаю важным контролировать два момента — это своевременность выплаты заработной платы работникам и соблюдение их трудовых прав. Здесь нужно действовать оперативно, синхронизировать усилия с Государственной инспекцией труда и Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области. Чутко реагировать на каждый сигнал, чтобы поддержать людей и обеспечить социальную стабильность в регионе», — подчеркнул Алексей Текслер.





Глава региона также поблагодарил профсоюзы за помощь в развитии корпоративных программ здоровья. В этом году начнутся переговоры по новому Региональному трехстороннему соглашению на 2027-2029 годы. Губернатор назвал будущий документ стратегическим планом развития территории. Там надо прописать демографический стандарт, помощь семьям, рост производительности труда, безопасные условия, подготовку кадров и цифровизацию. Отдельное внимание — молодежи и увеличению доходов людей.

Председатель Федерации профсоюзов Олег Екимов выступил с несколькими предложениями. Он считает нужным создать союзы работодателей в каждом муниципалитете, запустить курсы по социальному партнерству, составить дорожные карты и оценивать работу глав районов через рейтинг развития соцпартнерства.

«Сильные традиции сотрудничества помогут нам поднять качество жизни южноуральцев и укрепить экономику», — сказал Олег Екимов.

Алексей Текслер поручил органам власти, местному самоуправлению и профсоюзам совместно проработать все инициативы.

В завершение встречи губернатор вручил профсоюзным активистам награды. В регионе профсоюзы объединяют около 450 тысяч человек из разных отраслей. Работают более 2700 первичных организаций. Они последовательно отстаивают права граждан, добиваются лучших условий труда и роста зарплат.





«Огромное спасибо за сотрудничество, которое служит на благо нашей области», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Олег Екимов также наградил отличившихся коллег. Он вручил медаль ФНПР «За верность идеалам профсоюзов» III степени, нагрудные знаки «За активную работу в профсоюзах», почетные грамоты и ведомственные награды.





«Сегодня мы чествуем тех, кто стоит на страже интересов трудящихся, кто своим трудом и энергией вносит огромный вклад в развитие профсоюзного движения и экономического потенциала нашей малой родины. В эпоху новых вызовов сплоченность всех граждан России нужна как никогда», — подчеркнул Олег Екимов.