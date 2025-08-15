Главе Минпромторга РФ представили производство челябинских троллейбусов

Транспорт используется уже в шести городах

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов осмотрел Челябинский завод городского электрического транспорта, где выпускают современные троллейбусы «Синара» для всей страны. Производственная мощность — 350 машин в год, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Основной заказ предприятия — для Челябинска. В нашем городе будет 168 новых красных троллейбусов. Сейчас на пяти маршрутах работает 68 машин. Они ездят уже более полутора лет. За день выполняется 760 рейсов. Троллейбусы перевезли уже почти 20 миллионов пассажиров.





Выпущенный в столице Южного Урала транспорт также работает в Миассе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле. Тестируют троллейбусы в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Туле. В Калуге этот процесс успешно завершен.

Недавно завод выпустил электробусы, которые сейчас испытывают на дорогах Магнитогорска и Санкт-Петербурга.

Предприятие работает по полному циклу. Производство организовали за восемь месяцев и открыли в марте 2023 года. Это первая и единственная подобная производственная линия в Уральском федеральном округе.



