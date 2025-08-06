Челябинский электробус вышел на улицы Санкт-Петербурга

Машину будут тестировать в Северной столице до конца октября

Челябинский электробус «Синара-6253» начали тестировать на улицах Санкт-Петербурга. В пилотном режиме он будет курсировать по маршруту № 19 — от станции метро «Площадь Александра Невского» до «Чернышевской», сообщили в пресс-службе компании «Синара — Транспортные машины».





Машина полностью собрана из отечественных деталей в Челябинске. Электробус способен проехать до 240 километров на одной зарядке, оборудован низким полом и дверьми с защитой от зажима. Также он оснащен современными информационными системами, климат-контролем, USB‑разъемами и оборудованием для ночной зарядки.





По улицам Северной столицы электробус проездит до конца октября. Технику, как и полагается, будут испытывать в разных температурных условиях. Ранее в Санкт-Петербурге протестировали и запустили троллейбусы из Челябинска.





Помимо этого, южноуральские троллейбусы курсируют на маршрутах Миасса, Ярославля, Екатеринбурга, Калининграда. Тестируют машину в Калуге, Туле и Нижнем Новгороде.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области первые электробусы начали тестировать в Магнитогорске.