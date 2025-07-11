Челябинский троллейбус отправили на тестовую эксплуатацию в Краснодар

Горожане будут оценивать низкопольную машину два месяца

В Краснодар отправили выпущенный Челябинским заводом городского электрического транспорта троллейбус. Там пройдет двухмесячная тестовая эксплуатация низкопольной машины, сообщает пресс-служба компании «Синара — Транспортные машины».

У низкопольного троллейбуса автономный ход до 30 километров, чтобы ездить без подключения, вместимость до 85 пассажиров, климат-контроль, USB для зарядки смартфонов, двери с системой «антизажим», функции для маломобильных людей. Водители могут хранить вещи в специальных отсеках. Также для комфортной работы есть регулируемая рулевая колонка, подстаканники и вешалка для верхней одежды.

Машина оформлена в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Выпущенные в Челябинске троллейбусы «Синара-6254» курсируют в столице Южного Урала, Миассе, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле. Тестируют их в Нижнем Новгороде, Туле, Калуге.