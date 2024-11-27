Екатеринбург получил первые троллейбусы от челябинского завода

В уральскую столицу доставили две машины

Два низкопольных троллейбуса «Синара-6254» в голубом цвете доставили в Екатеринбург. Вторая партия троллейбусов поступит в конце ноября, а остальные — в декабре. Всего Екатеринбург получит 50 машин, сообщает пресс-служба группы «Синара».

Глава уральской столицы Алексей Орлов отметил, что новые троллейбусы позволят обновить парк транспорта почти на 50%. При этом с 2023 года машина, ставшая подарком городу к 300-летию, успешно работает на одном из маршрутов.

«За год эксплуатации троллейбус подтвердил все заявленные технические характеристики и получил позитивные отклики от водителей и пассажиров. Надеемся, что после выхода на маршруты всей партии троллейбусов поездки по городу станут для екатеринбуржцев более комфортными. В свою очередь, мы как производитель будем оказывать эксплуатирующей организации оперативную консультационную и сервисную поддержку»,— говорит гендиректор компании «Синара — Городские Машины» Сергей Шунин.





Машины ранее поставляли в Ярославль, Миасс и Калининград. Основной заказ — для Челябинска. В планах — поставка в Санкт-Петербург. На местном заводе городского электрического транспорта троллейбусы и выпускают. Предприятие входит в «Синара — Городские Машины».

Троллейбус вмещает 90 человек и может проходить 20 километров без подключения к сети. В салонах есть USB-слоты для подзарядки, откидная аппарель для маломобильных пассажиров, климатические системы, анатомические сидения и автоматические системы пожаротушения. У троллейбусов есть функция книлинга для комфортной посадки-высадки пассажиров.