Алексей Текслер вошел в Координационный совет по развитию креативных индустрий

Сфера является важным фактором роста современной экономики

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошел в состав вновь созданного Координационного совета по вопросам развития креативных индустрий. Распоряжение об утверждении состава подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства региона.

Совет возглавят в формате совместного председательства вице‑премьер Александр Новак и заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

Главная цель Координационного совета — наладить взаимодействие между федеральными и региональными органами власти и представителями творческих индустрий. Это необходимо для эффективной реализации государственной политики в сфере креативных индустрий. Как отметил Александр Новак, совет станет инструментом для достижения национальной цели, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, — увеличения вклада креативных индустрий в ВВП страны.

Помимо Алексея Текслера, в состав совета вошли:



зампредседателя Совета Федерации Инна Святенко;

первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко;

министр экономического развития РФ Максим Решетников;

начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков;

первый замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко;

заместители руководителей различных федеральных органов исполнительной власти;

главы ряда регионов;

представители науки, культуры, бизнеса и некоммерческих организаций.

Алексей Текслер подчеркнул, что развитие креативных индустрий — важный фактор роста современной экономики.

«Развитие креативных индустрий — один из важных факторов роста современной экономики, создания новых рабочих мест, привлечения молодежи и раскрытия потенциала территорий. Челябинская область — в числе лидеров по формированию системной поддержки креативного сектора. Мы одними из первых выстраиваем комплексную инфраструктуру развития этой сферы, ввели адресные меры поддержки, в том числе налоговые льготы. Уверен, что работа в Координационном совете позволит нам не только делиться лучшими региональными практиками, но и участвовать в выработке эффективных решений для развития креативной экономики в масштабах всей страны»,— подчеркнул губернатор.

Участие в Координационном совете даст возможность Челябинской области транслировать успешные региональные практики и влиять на формирование общероссийской политики в сфере креативной экономики.

Челябинская область развивает креативные индустрии уже несколько лет. Определено пять направлений креативных индустрий, которым оказывают поддержку. Есть реестр представителей сферы. Работают Агентство развития креативных индустрий и профильная школа. Парижская неделя моды победила в Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Агрокреаномика» и в региональной премии в области коммуникаций «Серебряный лучник — Урал» в номинации «Развитие и продвижение территорий».

Два года подряд в южноуральской столице проходил окружной форум «Российская креативная неделя — Урал». На первом, в 2024 году, Алексей Текслер объявил о создании региональной кинокомиссии и поставил задачу ускорения роста креативного сектора. Второй форум в 2025 году посвятили поиску новых содержательных смыслов отрасли. Губернатор предложил разработать стандарт застройки КРТ креативными пространствами. Тогда же Челябинск стал местом обсуждения стратегии развития креативной экономики до 2036 года.

В феврале 2026 года депутаты Законодательного собрания Челябинской области продлили действие налоговых льгот в том числе для представителей креативных индустрий.