Любовь и патриотизм — главные смыслы креативных индустрий

Участники и организаторы Российской креативной недели в Челябинске поделились ожиданиями от форума‑2025

Второй окружной форум «Российская креативная неделя — Урал» собрал в Челябинске представителей 12 стран и более 200 спикеров. Они вместе с участниками обсудят развитие креативной экономики УрФО и России. 12 команд из других регионов участвуют в сессиях для проектирования стратегий по креативной экономике, передает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, сегодня, в рубежное для страны и всего мира время, вдвойне важны смыслы, которыми наполнена креативная экономика.

«Но самый главный смысл — что все креативные индустрии направлены на развитие патриотизма, любви к Родине и что все остальные ценности, уникальность, самобытность — это связанные вещи. И уверен, что форум позволит сформировать новые содержательные смыслы, которые подвигают наши ценности. Дискуссия дает новый импульс, новые возможности, новые креативные идеи», — подчеркнул Алексей Текслер.

По мнению начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, нет такой креативной индустрии, в которой нельзя было бы транслировать ценности.

«Ценностно ориентированная экономика — это в первую очередь экономика в креативных индустриях. Важно именно в окружающей нас среде транслировались ценности. Потому что объединение общества на основе традиционно-духовных ценностей, через продукты, которые генерируют креативные индустрии, кино и мультипликация, реклама, маркетинг, гастрономия, урбанистика, мода, дизайн, — все это тактильный контакт, который люди получают ежедневно», — говорит Сергей Новиков.

Директор форума «‎Российская креативная неделя» Марина Монгуш (Абрамова), в свою очередь, отметила, что на сегодняшний день в стране созданы беспрецедентные условия для развития креативного бизнеса.





«Благодаря поддержке президента есть Президентский фонд культурных инициатив, который выдает стартовые деньги для бизнеса. У нас теперь есть закон, есть поддержка губернаторов. Осталось найти партнеров, инвесторов и выпустить новый бренд на рынок. Мы видим то, что приезжают в Россию специально работать и создавать новые креативные продукты. Мы этому, конечно, очень рады и гордимся», — отмечает директор форума «‎Российская креативная неделя» Марина Монгуш (Абрамова).

Напомним, президент РФ поручил увеличить занятость населения в данной сфере до 15%.

Ранее ИА «Первое областное» сообщило, что в Челябинской области создано Агентство креативных индустрий, а вскоре заработает собственная кинокомиссия.