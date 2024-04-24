Алексей Текслер: Ставим перед собой задачу ускорения роста креативного сектора

Губернатор провел заседание комиссии Госсовета «Экономика и финансы» в рамках форума «РКН — Урал»

Вопросы развития креативных индустрий в России и роль регионов в этом процессе рассмотрели сегодня в Челябинске участники комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Заседание, приуроченное к старту первого фестиваля-форума «Российская креативная неделя — Урал», провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Собравшихся приветствовал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Он поблагодарил главу региона за организацию «РКН — Урал» и фокусирование работы экономической комиссии Госсовета на теме развития креативных индустрий:

«Креативные индустрии — это про бизнес. Это культурный продукт, который выходит на коммерческие рынки, зачастую из ничего формирует добавленную стоимость продукта. Чудо экономическое, связанное с культурой и искусством. Наша задача — создать условия для развития креативных индустрий, которые не будут просить денег у государства, а будут создавать дополнительный денежный поток».

Алексей Текслер согласился, что креативные индустрии сегодня одно из важнейших направлений развития экономики. Он сообщил, что в Госдуме в конце 2023 года прошел первое чтение законопроект о развитии креативных индустрий, внесенный группой депутатов Госдумы и сенаторов, в том числе представителей Челябинской области. Губернатор отметил важность этой работы в связи с тем, что сегодня в стране действует около 20 законов, регулирующих деятельность, относящуюся к различным креативным индустриям.





«В такой ситуации требуется координация и синхронизация, а задача, которую мы перед собой ставим, это ускорение роста креативного сектора, обладающего существенным экономическим потенциалом, возможностями для создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, в том числе для людей творческих профессий. Законопроект должен давать импульс развитию, не создавая бюрократических преград», — добавил Алексей Текслер.

По имеющимся оценкам, сегодня доля сектора креативных индустрий в мировом ВВП составляет порядка 6-7%, в отдельных странах достигает 10-12%, в России — 2-5%. Действующей Концепцией развития креативных индустрий предусмотрено достичь доли занятых в креативной экономике в 15% и до 6% увеличить вклад креативных индустрий в ВВП страны.





Участники комиссии обсудили комплекс вопросов. Представители федеральных министерств доложили в целом о развитии креативных индустрий в России. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко подробно проинформировал о законодательном закреплении понятия «креативные индустрии» и определении перечня таких индустрий в новом законопроекте.

На примере Челябинской области Алексей Текслер определил роль регионов в развитии креативных индустрий, которое напрямую связано с развитием человеческого потенциала:

«Роль регионов в развитии креативных индустрий состоит в том, чтобы обеспечить конкурентоспособность экономик субъектов Федерации, привлекательность для квалифицированных креативных кадров, и, главное, предотвратить отток талантливой молодежи».

Губернатор сообщил, что в Челябинской области было проведено исследование креативного сектора, в результате которого выделены несколько приоритетных направлений для региона. Среди них: мода, IT, архитектура и урбанистика, кино- и видеопроизводство, промышленный дизайн.

Директор Российской креативной недели Марина Абрамова резюмировала, что главное сейчас для всех регионов — быть конкурентоспособными:





«Создавать необходимые условия, при которых, прежде всего, креативный класс хочет развиваться, создавать проекты в своих родных регионах. Когда регион становится привлекательным для нового бизнеса, для туристов, для квалифицированных творческих кадров, в том числе международных. И креативные индустрии могут помочь решить все эти задачи».