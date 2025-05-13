Алексей Текслер обсудил стратегию развития креативной экономики до 2036 года

Коллеги представили свои наработки

В рамках II окружного форума «Российская креативная неделя — Урал» губернатор Челябинской области Алексей Текслер, возглавляющий Комиссию Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», провел заседание, посвященное разработке Стратегии развития креативной экономики до 2036 года. Главной целью является выполнение поручения Президента РФ Владимира Путина по увеличению доли креативных индустрий в ВРП до 6% к 2030 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Текслер подчеркнул актуальность темы.

«Российская креативная неделя — Урал» — уже традиционное для нас мероприятие, на котором обсуждаются важные и наиболее актуальные вопросы развития креативной экономики. Поэтому сегодня в повестке нашего заседания основной темой для обсуждения станет разработка стратегии развития креативной экономики до 2036 года», — подчеркнул губернатор.

В заседании приняли участие:

• Сергей Новиков, Начальник Управления по общественным проектам Администрации Президента РФ, который отметил значимость Федерального закона о развитии креативных индустрий (2025 г.) и потенциал сектора (выручка более 14,5 трлн рублей и 4,6 млн занятых).

• Анастасия Золотухина, Директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития РФ, представившая структуру стратегии (12 блоков) и обозначившая ключевые вызовы: нечеткость границ креативных индустрий, отсутствие единой управленческой модели, санкционные ограничения и кадровый дефицит.

• Денис Кравченко, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, один из авторов федерального закона, призвавший к усилению взаимодействия Минэкономразвития с регионами.

• Эльвира Нургалиева, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, поделившаяся опытом развития креативных индустрий на Дальнем Востоке.

• Екатерина Черкес-заде, Директор Дивизиона развития креативной экономики АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», подчеркнувшая необходимость комплексной системы мер поддержки и разработки плана мероприятий.

• Марина Монгуш, Президент АНО «Креативная экономика», отметившая социально-культурную значимость развития креативной экономики.

В заключение Алексей Текслер предложил рассмотреть создание типовых организационных структур для развития креативной экономики в регионах, аналогичных центрам «Мой бизнес» и центрам развития экспорта.