Представителям креативных индустрий Южного Урала напомнили о налоговых льготах

В регионе продлено действие упрощенной системы налогообложения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании с главами муниципалитетов региона 14 апреля обратил внимание на необходимость поддерживать новые направления экономики для ее диверсификации. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Мы не только установили налоговые льготы по упрощенной системе налогообложения, но и предоставляем адресные меры поддержки. Ими могут воспользоваться предприниматели, которые включены в региональный реестр субъектов креативных индустрий»,— подчеркнул губернатор.

Глава региона также отметил, что в Челябинской области сохраняется рост среднемесячной заработной платы, растут оборот розничной торговли и объем платных услуг населению. На рынке труда сохраняется стабильная ситуация.

Напомним, что в феврале Законодательное собрание Челябинской области продлило на 2026 год действие пониженных налоговых ставок для организаций и индивидуальных предпринимателей при применении ими упрощенной системы налогообложения.

Ставка в размере 10, 7 или 5% в зависимости от вида деятельности применяется, если у компании объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Если отчисления только с доходов, то ставка составит от 1 до 6%.

5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы» и 1% при «доходы» предусмотрены для предпринимателей в социально значимых и приоритетных отраслях (включая обрабатывающие производства, туризм, науку, телекоммуникации, культуру, спорт и образование), социальных предпринимателей, организаций народных художественных промыслов и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Пониженные ставки в размере 7 и 3% соответственно установлены для субъектов креативных и творческих индустрий. Воспользоваться ими могут только те предприниматели, которые включены в реестр Минэкономразвития Челябинской области.