Парижская неделя моды стала победителем конкурса креативных индустрий

Мероприятие — настоящий бренд Челябинской области

Парижская неделя моды стала победителем Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации «Агрокреаномика», сообщили в пресс-службе Агентства развития креативных индустрий Челябинской области.

Награждение победителей состоялось накануне, 1 декабря, в московском концертном зале «Зарядье». «Зерно» — символ премии — вручили первому замгубернатора Челябинской области Ивану Куцевляку.

Напомним, Челябинская область в финале конкурса боролась за победу в двух номинациях — «Агрокреаномика» и «Креативный регион». Победителем во второй номинации стала Тюменская область. Несмотря на это, жюри высоко оценило работу Челябинской области по созданию инфраструктуры для развития креативного бизнеса.

Парижская неделя моды проходит в селе Париж Нагайбакского района с 2024 года. И не менее масштабно, чем во французском Париже: подиум — под сводами Эйфелевой башни, коллекции — от лучших российских дизайнеров, в том числе южноуральских. В этом году, например, на Неделе моды представили 11 коллекций, семь из которых создали челябинские дизайнеры.

Мероприятие проходило в рамках Парижского полумарафона. Но в последующие годы оно станет самостоятельным, сообщала ранее идейный вдохновитель Парижской недели моды Ирина Текслер.

Российская национальная премия в сфере креативных индустрий учреждена в 2021 году при поддержке администрации президента РФ. Ее основная цель — повышение значимости креативного сектора экономики, популяризация деятельности российских представителей творческих индустрий, выявление и продвижение лучших региональных и федеральных практик.