В Челябинской области создали Агентство развития креативных индустрий

Директором назначена Ирина Чиркова

В Челябинской области создано автономное некоммерческое учреждение «Агентство развития креативных индустрий Челябинской области» (АНО «КИЧО»), сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Это стало ответом на растущие потребности креативной экономики региона, объем задач по развитию которой значительно увеличился.

«Создание отдельной организации обусловлено возросшим в несколько раз объемом задач по развитию креативной экономики», — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Он подчеркнул, что АНО «КИЧО» станет ключевым игроком в реализации региональной стратегии развития креативных индустрий, включающей налоговые льготы для предпринимателей, запуск кинокомиссии и стартап-акселераторов, а также развитие креативных пространств и кластеров.

Развитие креативных индустрий в Челябинской области активно поддерживается на федеральном уровне. За последний год принят отраслевой федеральный закон, запущен статистический учет отрасли, а президент Владимир Путин анонсировал разработку долгосрочной стратегии и возможный запуск федерального проекта. Регион также является одним из первых в стране, принявших региональный закон «О регулировании отношений в сфере креативных индустрий». Уже сейчас креативные предприниматели Челябинской области получают широкий спектр мер поддержки, включая аудит бренда, фото- и видеосъемку продукции и участие в профильных мероприятиях. В 2025 году в регионе начала работу областная кинокомиссия.

Директором АНО «КИЧО», зарегистрированного 25 июня 2025 года, назначена Ирина Чиркова. Она обладает обширным опытом в организации крупных мероприятий, включая Международную выставку-форум «Россия», форум «Российская креативная неделя — Урал», Парижскую неделю моды и другие.

«Благодаря работе в команде Агентства международного сотрудничества приобретен опыт в организации крупнейших мероприятий, таких как Международная выставка-форум „Россия“, форум „Российская креативная неделя — Урал“, Парижская неделя моды, Большая конференция маркетологов „Завод“ и других. Это станет хорошим заделом для команды КИЧО на новом пути прицельного развития креативных индустрий», — подчеркнула Ирина Чиркова.

Она также отметила, что работа АНО «КИЧО» будет плавно продолжать деятельность прежних структур, сохранив социальные сети и портал www.kicho.ru, а также существующие меры поддержки креативных предпринимателей.

Автор: Яна Копылова