Алексей Текслер: «Хотим быть центром развития креативных индустрий в стране»

Такое заявление губернатор сделал на форуме «Российская креативная неделя — Урал»

Челябинская область должна стать центром развития креативных индустрий в стране — такую задачу глава региона Алексей Текслер обозначил в ходе выступления на пленарном заседании форума, который открылся сегодня в Челябинске.

Он напомнил, что на Южном Урале определено пять направлений креативных индустрий, которым оказывают поддержку. Для получения помощи и дополнительных льгот малый бизнес включают в специальный реестр.

«Фундаментальное событие — принятие федерального закона, это не техническая история. Креативные индустрии официально признаны, их нужно развивать. Спасибо за это Госдуме, администрации президента, правительству, бизнесу. Челябинская область внесла свой вклад. Внутри министерства экономического развития региона появились структура управления, которая занимается развитием креативных индустрий, агентство, на практике реализующее задачи, связанные с развитием креативных индустрий», — рассказал Алексей Текслер.

Губернатор также отметил, что важна инфраструктура. Креативный кластер Svoboda2 в Челябинске получил федеральный статус. В Магнитогорске в парке «Притяжение» появилось креативное пространство.

«Смыслы, которыми мы должны наполнить наши креативные продукты, — это, пожалуй, самое важное, что нужно нам выработать. Надо продвигать все российское, развивать моду на российское. По принципу мягкой силы это будет распространяться на весь мир, если будет креативно и интересно», — отметил Алексей Текслер.

Отдельно глава региона подчеркнул, что все должно быть пропитано любовью к родине, семье.

«Без нее нельзя сделать что-то креативное», — добавил он.