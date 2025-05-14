Создание креативных кластеров удерживает людей в городах Челябинской области

Губернатор предложил разработать план застройки КРТ



В Челябинске, как локомотив, проносится второй день «Российской креативной недели — Урал». Эксперты обсуждают создание карты развития городов региона, а также предлагают идеи по сохранению молодежи в городах. Алексей Текслер предложил разработать стандарт застройки КРТ креативными пространствами, передает корреспондент ИА «Первое областное».





«В рамках любых градостроительных планов развития территории должна появляться креативная инфраструктура. Можно стандартизировать, унифицировать основные подходы и требования к этому», — сказал Алексей Текслер.





Глава региона отметил, что при разработке КРТ важно учитывать творческие пространства, которые бы задавали моду на креативную инфраструктуру внутри комплексной застройки. Это поможет сократить отток молодежи из регионов.

«Молодежь выбирает место, где жить и учиться, исходя из того, где им интересно. Поэтому малые города обязательно надо развивать, чтобы ребята оставались и возвращались туда», — отметил Алексей Текслер.

Для того чтобы люди оставались в своих городах и могли самореализовываться, необходимо развивать индивидуальные креативные кластеры в каждом муниципалитете, подчеркивая их особенности.





«Мы видим, что у промышленных городов на новых технологических этапах на Урале появляется свой креативный функционал. Я не сторонник такого директивного решения. Пусть в каждом регионе, каждом городе будут разные креативные индустрии», — сказал заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.





В некоторых регионах, в частности в Челябинской области, креативные индустрии развиваются быстрее из-за заинтересованности властей.

«Благодаря решениям президента, неравнодушным губернаторам можно очень быстро пройти путь от дискуссии до управленческого решения, чтобы креативные индустрии давали больший вклад в экономику, чтобы люди не уезжали», — подчеркнул Александр Журавский.

Помимо социального эффекта, креативные индустрии несут вклад и в экономику региона.

«Экономический эффект заключается в достижении задачи, поставленной президентом по увеличению доли креативных индустрий в ВРП до 6%», — отметила президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш.