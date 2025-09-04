Челябинская школа креативных индустрий «Легко» приняла первую сотню учеников

Подростки два года будут изучать современное искусство и технологии

В Челябинске торжественно открыли первую в регионе школу креативных индустрий для подростков. Центр «Легко» появился в Центральном районе, на Академика Королева, он будет работать на базе Детской художественной школы искусств имени Аристова. Занятия для первой сотни юных креативщиков уже начались, что они будут изучать — узнал корреспондент Первого областного информагентства.

В этом году школа приняла 100 детей в возрасте от 12 до 18 лет, в будущем количество учеников будут наращивать. Подростков здесь учат по пяти направлениям, четыре из них — технического профиля.

«Для детей мы подготовили студию фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики, цифровых интерактивных технологий, звуковой режиссуры и звукового дизайна, современный театр. Дети будут обучаться в течение двух лет, осваивать программу и становиться маленькими предпринимателями в сфере креативных индустрий», — поделилась руководитель школы «Легко» Елена Бетехтина.

Новое пространство создано по инициативе губернатора по госпрограмме «Развитие культуры». Обучать в нем будут бесплатно всех желающих, вести уроки станут молодые специалисты, имеющие опыт в креативных индустриях и богатое портфолио. Занятия будут в две смены, а курсы — почти как обучение в университете: программы обширные, будет много практики и проектов, по завершении обучения — почти диплом: свидетельство об окончании школы креативных индустрий.

На открытии побывал сегодня губернатор Алексей Текслер. Он лично оценил рабочие места детей, студию звукозаписи, пожелал удачи будущим креативщикам и пообщался с преподавателями.

«Я очень рад, что сегодня в регионе создаются такие центры подготовки. Это замечательный проект, ведь мы занимаемся развитием креативных индустрий в регионе, а все, конечно, всегда начинается с образования», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона напутствовал юных челябинцев на открытии школы и отметил, что «Легко» — это то творческое пространство, где можно получить навыки в самых современных и востребованных сферах креативных индустрий — в области, которая является одним из основных драйверов развития экономики. Также губернатор напомнил, что сегодня в Челябинской области действуют льготы для креативного бизнеса, уже два раза были снижены налоги для организаций, которые будут заниматься развитием креативных индустрий. Алексей Текслер отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу увеличивать долю креативных индустрий в экономике, а для этого необходимо создавать условия для обучения молодежи.

«Все креативные сферы сегодня в области представлены, в том числе мода, дизайн. Недавно ажиотаж вызвал челябинский бренд „СельCовет“. Это пример того, как активно развивается наша креативная индустрия. Но все начинается с детей — нужно начинать с креативных творческих ребят, которые увлечены этим, которые будут развивать свои таланты и, соответственно, дальше будут вовлечены уже в саму экономику, в саму индустрию. Но креативные индустрии — это не только про экономику и творчество, это в том числе про смыслы, про патриотическое воспитание. Сегодня все, что связано с креативной экономикой, должно быть связано с развитием страны, с развитием патриотической личности», — подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что в будущем подобные школы будут открываться по всему региону.

Официальное открытие школы сегодня, но дети занимаются уже с 1 сентября. За это время они успели познакомиться со сложной техникой, получить задания. Одна из воспитанниц школы «Легко» — Алиса. Она будет заниматься по направлению «Новый театр». В чем его «новизна», преподаватели пока не раскрывают. Но девушка уверена: формат будет интересный и нестандартный.

«Пока что я думаю, что занятия в школе будут моим хобби. Но я очень люблю это дело, поэтому, кто знает, может быть, в будущем решу и дальше заниматься театром. К тому же, когда я была совсем маленькой, я уже занималась театральной деятельностью», — поделилась Алиса.

Сегодня в школе свои таланты представили и те дети, которые только мечтают поступить в «Легко». Например, десятилетний Ярослав любит музыку, занимается диджеингом уже полтора года, а в будущем планирует ездить по России с гастролями. Пока ему чуть не хватает возраста — поэтому школа «Легко» еще ждет его.

Кстати, учить здесь будут не только креативу, но и тому, как защитить свой продукт от конкурентов. Один из курсов будет вести руководитель челябинского УФАС Анна Козлова.

«Здесь будут готовить маленьких предпринимателей в творческих профессиях. Но, к сожалению, мир жесток, твою идею могут украсть. А это как раз и есть проявление недобросовестной конкуренции, поэтому мы будем учить, как с этим бороться, как этому противодействовать, как не нарушать рекламное антимонопольное законодательство», — рассказала Анна Козлова.

Набор детей на этот год завершен, следующую сотню маленьких специалистов в сфере современного искусства и технологий возьмут на обучение в следующем учебном году.