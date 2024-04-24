В Челябинской области создадут региональную кинокомиссию

На Южном Урале начнут снимать фильмы

Губернатор Алексей Текслер на форуме «Российская креативная неделя — Урал» объявил, что принял решение создать в Челябинской области кинокомиссию. Кроме того, в регионе пройдет показ мод — на фоне Эйфелевой башни в селе Париже. В целом развитие креативных индустрий является одним из важных направлений в Челябинской области. В сфере работает уже более 10 тысяч компаний. Ожидается, что их оборот по итогам 2023 года составит 80 миллиардов рублей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





Алексей Текслер во время выступления на ключевой сессии форума заявил, что регион начнет заниматься рибейтом.

«Мной принято решение о создании региональной кинокомиссии, которая будет заниматься рибейтом и продвижением нашего региона, чтобы здесь снимались фильмы и производилась кинопродукция высокого уровня. Съемка фильмов на Урале будет содействовать продвижению территории»,— отметил губернатор Челябинской области.

Программа по поддержке кинематографа появилась в России в 2017 году. В 2023-и вырос интерес производителей к съемкам в отдаленных регионах страны. В 36 субъектах РФ работают кинокомиссии, оказывающие помощь кинокомпаниям в проведении съемок, а в 14 регионах действуют программы финансовой поддержки в виде компенсации части затрат. Развитие кинопроизводства, помимо экономической выгоды, создает особую культурную среду. Съемки фильмов на Южном Урале будут способствовать продвижению территории. Алексей Текслер напомнил, что в Троицке снимали сериал про адвоката Плевако, который скоро выйдет в прокат. Федор Плевако родом из этого города. Троицк показывает Москву XIX века.





«Креативные индустрии — это один из самых бурно развивающихся секторов экономики. Мы видим динамику, которая есть в нашем регионе. Уже больше 10 тысяч организаций, индивидуальных предпринимателей, которые занимаются креативными индустриями. Я думаю, мы выйдем за 80 миллиардов рублей оборота по итогам 2023 года, когда подведем окончательные итоги. Считаю, что этого мало, нужно развиваться дальше. Креативная индустрия — достаточно широкий спектр разных направлений. Рассчитываю, что наш регион будет одним из центров креативных индустрий в стране»,— говорит Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что важно обучение. Для этого есть профильный колледж, где говорят специалистов по шести направлениям, а также вузы. Существуют меры поддержки — организационные и финансовые. Локальные бренды одежды, когда им помогают в продвижении на маркетплейсах, наращивают продажи, оборот.





Развивая креативные индустрии, повышается внимание к региону, складывается его образ, меняется восприятие. Причем это происходит как внутри, как и внешне. Поэтому, как отметил Алексей Текслер, важно развивать все 14 направлений, в том числе промышленный дизайн, моду, ИТ, архитектуру, кино. Губернатор напомнил о планах провести в селе Париже показ мод. Наряды представят на фоне местной Эйфелевой башни.

«Для меня важно, чтобы Челябинскую область воспринимали, как современный, инновационный, экологически чистый регион, с возможностью туризма, в том числе экологического и промышленного. Внутри — цветущий регион, где можно получить любые услуги, есть все блага цивилизации. Регион меняется, люди должны этим гордиться»,— говорит губернатор.





На комиссии Госсовета, впервые состоявшейся во время форума, обсуждали принятие закона о креативных индустриях. Он даст новый импульс отрасли. Формируются смыслы, понятийный аппарат, складываются точки соприкосновения власти и бизнеса. Сергей Новиков отметил, что «главное, чтобы сами люди, которые этим занимаются, были довольны условиям, которые созданы для них, чтобы они нормально могли работать, приносить пользу».





В начале сессии директор форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова представила ассоциации со словом «уральский». В лидерах — природа (озера, горы, реки), пельмени и промышленность. Затем участники дискуссии назвали свои варианты ассоциаций. Прозвучали такие слова: люди, труд, добро, мотоциклы, комары.





«„Российская креативная неделя — Урал“ приходит первый раз, она состоялась благодаря личному участию губернатора. Очень приятно, что развитие креативных индустрий идет по разным регионам. Креативная неделя — это большой инструменты для органов власти, креативного бизнеса. Получить инвесторов, найти друзей, единомышленников. Выбор креативной профессии — очень важно. Это экономически выгодно и очень интересно. Уверена, что с креативные индустриями в регионе будет все хорошо. Мы раскрываем потенциал, и уральские бренды займут свои ниши»,— отметила Марина Абрамов.

Креативные индустрии — это про созидание и про людей. Все, что создается, делает жизнь эргономичнее, удобнее и комфортнее. Креативные индустрии — полноценная отрасль экономики, и она дает новые рабочие места. Поэтому ее нужно поддерживать, что она развивалась и росла. Два года назад в Челябинской области задумались о серьезной поддержке креативных индустрий. Эту сферу было решено совершенствовать как бизнес.





Поэтому ее развитием занимается экономический блок. В частности — Агентство международного сотрудничества. Оно является уполномоченной организацией по работе с креативным бизнесом, формирует политику экосистемы. Поддержку представителям креативных индустрий оказывают и центр «Мой бизнес» (софинансирование участия в выставках, оформление сайтов и другое), и Фонд развития промышленности. Предоставляют и гранты некоммерческим организациям. Проводится много образовательных программ — например, когда успешные предприниматели делятся опытом с начинающими креативными бизнесменами. Представители этого направления заинтересованы в продвижении брендов, продуктов. Для развития креативной индустрии планируют организовать профильный кластер, где будут предоставлять льготы резидентам.