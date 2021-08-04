Челябинский аэропорт оштрафуют на 300 тысяч рублей за дорогие телетрапы

Стоимость услуги для авиакомпаний должны снизить до 13 августа

Региональное УФАС России оштрафует руководство челябинского аэропорта и само авиапредприятие за слишком высокие тарифы для авиакомпаний за использование телетрапов. Цены в Челябинске на эту услугу в разы выше, чем в других городах. Штраф составит 300 тыс. рублей. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

«Мы пришли к выводу, что цена была монопольно высокой. Выдали предписание об устранении нарушений. Предписание должно быть исполнено до 13 августа. За нарушение законодательства авиапредприятие понесет административную ответственность. Штрафная санкция рассчитана в размере более 300 тыс. рублей. К ответственности привлекут как юридическое, так и должностное лицо», — рассказала Анна Козлова.

В апреле этого года управление ФАС России по Челябинской области выдало АО «Челябинское авиапредприятие» предписание о снижение тарифа для авиакомпаний за использование телетрапов. Антимонопольное дело было возбуждено по обращению транспортной прокуратуры. За нарушение антимонопольного законодательства в отношении авиапредприятия будет возбуждено административное дело.

Сотрудники антимонопольной службы изучили ценовую ситуацию на аналогичные услуги в аэропортах страны и установили, что тариф в аэропорту Челябинска является одним из самых высоких в России. Цена услуги составляет 23 тыс. руб. в час, в других аэропортах — от 2 тыс. до 21 тыс. руб. В Екатеринбурге, например, авиакомпании платят в среднем 10 тыс. рублей, в Сочи — 6,6 тыс. рублей.