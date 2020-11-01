Взрыв баллонов, новые законы и запуск «Ласточки»: чем жила Челябинская область на этой неделе

Сайт «Первый областной» представляет воскресный дайджест.

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Очередная неделя в Челябинской области подошла к концу, и сайт «Первый областной» представляет традиционный воскресный дайджест самых интересных событий. Поехали!

5 ноября из Челябинска в Магнитогорск отправится первый скоростной электропоезд «Ласточка». Примерное время в пути составит 4 часа 20 минут. Минимальная стоимость билета — 750 рублей. На цену действуют все федеральные и студенческие льготы.

В Челябинске во время прогулки на школьницу упало дерево. По словам девочки, она рисовала на снегу сердечко и вдруг в глазах неожиданно потемнело. Восьмилетняя школьница госпитализирована с переломами руки, ноги и раздробленным плечом, её состояние оценивается как стабильное.

Режим повышенной готовности и масочный режим продлены в регионе до 15 ноября 2020 года. Кроме того, на две недели продлена выдача больничных листов людям старше 65 лет. По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, данная процедура необходима по требованию федерального Фонда социального страхования.

С сегодняшнего дня в России вступило в силу сразу несколько законов. Изменения коснулись предпринимателей, покупателей и автолюбителей. Ещё один закон вступит в силу 15 ноября этого года.

В Челябинске 31 октября в городской больнице № 2 произошёл взрыв кислородных баллонов. Пострадавших нет, все необходимые меры были незамедлительно предприняты. Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность», глава СК России Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате ведомства.