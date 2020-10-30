Больничные листы для людей старше 65 продлены в Челябинской области

Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт назвала эту процедуру технической.

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В Челябинской области на две недели продлена выдача больничных листов для людей старше 65 лет. Об этом сегодня, 30 октября, на брифинге по распространению коронавируса рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.



По словам первого замглавы региона, данная процедура — техническая и необходима по требования федерального Фонда социального страхования. Также Ирина Гехт отметила, что в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности, который действует на протяжении всей эпидситуации.

«У нас введён режим повышенной готовности, он введён до особого распоряжения, и в принципе действует на протяжении той эпидситуации, которую мы видим. Что касается больничных, то это требования федерального фонда социального страхования. Поскольку максимальное время на больничном две недели, то мы продлеваем эти строки ровно на период больничного листа. Это не нонсенс, это техническая история, которую мы, в связи с требованиями федеральных норм продлеваем, чтобы люди имели возможность и получить больничный, и продлить его в соответствии с нормами, которые у нас сегодня действуют»,— рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, по официальным данным министерства здравоохранения региона, на пятницу, 30 октября, в Челябинской области выявлено ещё 158 заболевших COVID-19. Общее число больных за весь период пандемии составляет 20 113 человек.