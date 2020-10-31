По факту взрыва кислородной будки в Челябинске возбуждено уголовное дело

В ГУ МЧС России по Челябинской области уже назвали предварительную причину происшествия.

Послушать 00:00

Следственный комитет России по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту ЧП, произошедшего сегодня утром в челябинской городской больнице № 2. Об этом сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе ведомства.

«По факту возгорания баллонов с кислородом в лечебном учреждении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации („Халатность“). В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного хранения кислорода»,— прокомментировали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Напомним, кислородная будка взорвалась сегодня, 31 октября, около 11 часов утра. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер собрал оперативный штаб, в ходе которого дал ряд поручений, а также объявил о введении режима ЧС на муниципальном уровне. В ГУ МЧС России по Челябинской области назвали предварительную причину взрыва.