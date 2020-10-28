В Златоусте закрыли общепит из-за несоблюдения санитарных норм во время пандемии COVID-19

Деятельность предприятия приостановили на неделю.

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В Златоусте приостановили деятельность предприятия общественного питания из-за несоблюдения санитарных норм в условиях пандемии COVID-19. При проверке заведения надзорными органами было установлено, что при входе сотрудникам не измеряют температуру и помещение не оборудовано антисептиками. Кроме того, руководством предприятия не были предоставлены документы, подтверждающие проведение уборки и дезинфекции. Также в зале не было установлено устройство для обеззараживания воздуха, а прикассовая зона не размечена для того, чтобы посетители могли соблюдать социальную дистанцию.

«Суд, рассмотрев протокол специалистов Роспотребнадзора, признал вину индивидуального предпринимателя в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ („Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения“), и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок семь суток. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по городу Златоусту и Кусинскому району для немедленного исполнения», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Помещение было опечатано судебным приставом. Весь срок наказания сохранность печатей будет контролироваться. В случае если заведение начнет функционировать, хозяина привлекут к административной ответственности.